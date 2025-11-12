Rockstar despide a más de 30 empleados por “filtrar información” de GTA VI

No terminan de salir de una y vuelven a caer en otra. Rockstar Games vuelve a estar en el centro de la polémica. El estudio detrás de Grand Theft Auto VI confirmó haber despedido a más de 30 empleados por presuntamente haber sido los responsables de filtrar información confidencial del juego; esto los llevó a tener problemas con los sindicatos, los cuales aseguran que se trata de un acto de represalia antisindical.

Rockstar Games se ve envuelto en una nueva polémica

Los despidos se concretaron la semana pasada en sus sedes de Canadá y Reino Unido, según reportó Bloomberg. Tras la medida, el Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña (IWGB) denunció que las personas despedidas eran parte del gremio o estaban en proceso de unirse, y que participaban activamente en un canal privado de Discord vinculado al sindicato.

Rockstar responde a las acusaciones del sindicato

En un comunicado que fue enviado a un medio estadounidense, la compañía —subsidiaria de Take-Two Interactive— negó las acusaciones y defendió su decisión:

“La semana pasada tomamos medidas contra un pequeño grupo de personas que compartían y comentaban información confidencial en un foro público. Esto constituye una infracción a nuestras políticas internas. No tiene ninguna relación con la afiliación sindical ni con actividades gremiales”, señaló Rockstar Games.

Sin embargo, la cosa parece bastante seria y parece carrear cosas del pasado dentro de la compañía, pues desde el IWGB acusan a la empresa de haber cometido “el acto antisindical más flagrante y despiadado en la historia de la industria del videojuego”.

El fantasma de las filtraciones

Sea como sea, todos sabemos que Rockstar las ha pasado negras gracias a las constantes filtraciones de GTA VI. En 2022, la empresa fue víctima de un hackeo masivo que reveló material del juego en etapas tempranas de desarrollo. Ese y otros episodios obligaron a Rockstar a adelantar el estreno del primer tráiler del juego a finales de 2023.

Es muy probable que incluso las fechas de lanzamiento, que tanto se han retrasado del juego, tengan que ver con el tema de las filtraciones, pues estas, mezcladas con las ansias del público y los fanáticos, alteran las agendas de la compañía.

Desde entonces, la compañía ha endurecido sus políticas de seguridad y, en 2024, ordenó el regreso presencial obligatorio de todos los empleados cinco días a la semana. Aunque inicialmente se creyó que la medida buscaba acelerar el desarrollo del juego, Rockstar aclaró que su objetivo era “proteger la información sensible y evitar nuevos leaks”.

