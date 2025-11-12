Nintendo confirma su Mall Tour 2025 en América Latina con juegos del Switch 2 y regalos para fans
Nintendo llega a los centros comerciales de América Latina con un evento gratuito para toda la familia. Te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.
Esta es una muy buena noticia para todos los fans de Nintendo. Resulta y resalta que el Nintendo Mall Tour Latinoamérica llegará a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre noviembre de 2025 y abril de 2026. El evento permitirá a los asistentes disfrutar de toda una experiencia, la cual incluye demos para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, incluyendo títulos como:
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- Y más lanzamientos por anunciar
¡Celebra la temporada de fiestas con el Nintendo Mall Tour Latinoamérica!— Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) November 11, 2025
Consulta las ciudades, fechas y centros comerciales donde estaremos presentes. Marca tu calendario y prueba demos de juegos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.
Los horarios de cada activación pueden… pic.twitter.com/0id3EybO6w
Nintendo Mall Tour: Un tour lleno de diversión
Si piensas que solo será eso, te equivocas. Pues además de los demos que podrás disfrutar, también habrá zonas temáticas con decoración especial, pósters y calcomanías de regalo, así como sesiones para tomarte fotos con Mario y sus amigos.
Fechas y locaciones confirmadas
Si, al igual que nosotros, ya estás emocionado, te dejamos a continuación las fechas, ciudades y plazas en las que se presentará Nintendo:
Argentina
- Buenos Aires: 21 al 30 de noviembre 2025 – Unicenter Shopping
Chile
- Santiago: 18 al 30 de noviembre 2025 – Mallplaza Vespucio
Colombia
- Bogotá: 15 noviembre al 14 diciembre 2025 – Centro Comercial Titan Plaza
México
- Querétaro: 13 al 19 noviembre 2025 – Paseo Querétaro
- Guadalajara: 25 noviembre al 1 diciembre 2025 – La Perla
- Monterrey: 7 al 13 diciembre 2025 – Paseo La Fe
- Puebla: 20 al 26 diciembre 2025 – Solesta Puebla
- CDMX: 3 al 9 enero 2026 – Parque Toreo
Perú
- Lima: 22 al 30 noviembre 2025 – Jockey Plaza
Brasil
- Maceió: 5 al 14 diciembre 2025 – Parque Shopping Maceió
- Río de Janeiro: 16 al 25 enero 2026 – Shopping Park Jacarepagucomo á
- Sao Paulo: 22 febrero al 3 marzo 2026 – Centro Comercial Anália Franco
- Curitiba: 7 al 16 marzo 2026 – Centro Comercial Mueller
- Brasilia: 11 al 21 de abril de 2026 – Shopping Iguatemi Brasilia
Un evento imperdible para los fans
El tour será bastante largo, pues comenzará en noviembre y se extenderá hasta abril de 2026 y permanecerá unos cuantos días en cada ciudad. Este evento tiene el objetivo de acercar a nuevos y viejos fans a vivir una experiencia Nintendo con sus familias u otros fanáticos de la marca.
