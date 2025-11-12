inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Videojuegos
Nota

Nintendo confirma su Mall Tour 2025 en América Latina con juegos del Switch 2 y regalos para fans

Nintendo llega a los centros comerciales de América Latina con un evento gratuito para toda la familia. Te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Nintendo anuncia tour gratuito por centros comerciales de América Latina con demos del Switch 2
Crédito: Nintendo
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Videojuegos
Compartir
  •   Copiar enlace

Esta es una muy buena noticia para todos los fans de Nintendo. Resulta y resalta que el Nintendo Mall Tour Latinoamérica llegará a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre noviembre de 2025 y abril de 2026. El evento permitirá a los asistentes disfrutar de toda una experiencia, la cual incluye demos para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, incluyendo títulos como:

  • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  • Mario Kart World
  • Donkey Kong Bananza
  • Y más lanzamientos por anunciar

Nintendo Mall Tour: Un tour lleno de diversión

Si piensas que solo será eso, te equivocas. Pues además de los demos que podrás disfrutar, también habrá zonas temáticas con decoración especial, pósters y calcomanías de regalo, así como sesiones para tomarte fotos con Mario y sus amigos.

Fechas y locaciones confirmadas

Si, al igual que nosotros, ya estás emocionado, te dejamos a continuación las fechas, ciudades y plazas en las que se presentará Nintendo:

Argentina

  • Buenos Aires: 21 al 30 de noviembre 2025 – Unicenter Shopping

Chile

  • Santiago: 18 al 30 de noviembre 2025 – Mallplaza Vespucio

Colombia

  • Bogotá: 15 noviembre al 14 diciembre 2025 – Centro Comercial Titan Plaza

México

  • Querétaro: 13 al 19 noviembre 2025 – Paseo Querétaro
  • Guadalajara: 25 noviembre al 1 diciembre 2025 – La Perla
  • Monterrey: 7 al 13 diciembre 2025 – Paseo La Fe
  • Puebla: 20 al 26 diciembre 2025 – Solesta Puebla
  • CDMX: 3 al 9 enero 2026 – Parque Toreo

Perú

  • Lima: 22 al 30 noviembre 2025 – Jockey Plaza

Brasil

  • Maceió: 5 al 14 diciembre 2025 – Parque Shopping Maceió
  • Río de Janeiro: 16 al 25 enero 2026 – Shopping Park Jacarepagucomo á
  • Sao Paulo: 22 febrero al 3 marzo 2026 – Centro Comercial Anália Franco
  • Curitiba: 7 al 16 marzo 2026 – Centro Comercial Mueller
  • Brasilia: 11 al 21 de abril de 2026 – Shopping Iguatemi Brasilia

Un evento imperdible para los fans

El tour será bastante largo, pues comenzará en noviembre y se extenderá hasta abril de 2026 y permanecerá unos cuantos días en cada ciudad. Este evento tiene el objetivo de acercar a nuevos y viejos fans a vivir una experiencia Nintendo con sus familias u otros fanáticos de la marca.

También te puede interesar: Tráiler de Super Mario Galaxy: La película: Rosalina, Bowser Jr y fecha de estreno

K-Dramas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
Galerías y Notas Azteca 7
×
×