Nintendo confirma su Mall Tour 2025 en América Latina con juegos del Switch 2 y regalos para fans

Esta es una muy buena noticia para todos los fans de Nintendo. Resulta y resalta que el Nintendo Mall Tour Latinoamérica llegará a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre noviembre de 2025 y abril de 2026. El evento permitirá a los asistentes disfrutar de toda una experiencia, la cual incluye demos para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, incluyendo títulos como:



Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Mario Kart World

Donkey Kong Bananza

Y más lanzamientos por anunciar

¡Celebra la temporada de fiestas con el Nintendo Mall Tour Latinoamérica!



Consulta las ciudades, fechas y centros comerciales donde estaremos presentes. Marca tu calendario y prueba demos de juegos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.



Los horarios de cada activación pueden… pic.twitter.com/0id3EybO6w — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) November 11, 2025

Nintendo Mall Tour: Un tour lleno de diversión

Si piensas que solo será eso, te equivocas. Pues además de los demos que podrás disfrutar, también habrá zonas temáticas con decoración especial, pósters y calcomanías de regalo, así como sesiones para tomarte fotos con Mario y sus amigos.

Fechas y locaciones confirmadas

Si, al igual que nosotros, ya estás emocionado, te dejamos a continuación las fechas, ciudades y plazas en las que se presentará Nintendo:

Argentina

Buenos Aires: 21 al 30 de noviembre 2025 – Unicenter Shopping

Chile

Santiago: 18 al 30 de noviembre 2025 – Mallplaza Vespucio

Colombia

Bogotá: 15 noviembre al 14 diciembre 2025 – Centro Comercial Titan Plaza

México

Querétaro: 13 al 19 noviembre 2025 – Paseo Querétaro

13 al 19 noviembre 2025 – Guadalajara : 25 noviembre al 1 diciembre 2025 – La Perla

: 25 noviembre al 1 diciembre 2025 – Monterrey : 7 al 13 diciembre 2025 – Paseo La Fe

: 7 al 13 diciembre 2025 – Puebla : 20 al 26 diciembre 2025 – Solesta Puebla

: 20 al 26 diciembre 2025 – CDMX: 3 al 9 enero 2026 – Parque Toreo

Perú

Lima: 22 al 30 noviembre 2025 – Jockey Plaza

Brasil

Maceió : 5 al 14 diciembre 2025 – Parque Shopping Maceió

: 5 al 14 diciembre 2025 – Río de Janeiro : 16 al 25 enero 2026 – Shopping Park Jacarepagucomo á

: 16 al 25 enero 2026 – Sao Paulo : 22 febrero al 3 marzo 2026 – Centro Comercial Anália Franco

: 22 febrero al 3 marzo 2026 – Curitiba : 7 al 16 marzo 2026 – Centro Comercial Mueller

: 7 al 16 marzo 2026 – Brasilia: 11 al 21 de abril de 2026 – Shopping Iguatemi Brasilia

Un evento imperdible para los fans

El tour será bastante largo, pues comenzará en noviembre y se extenderá hasta abril de 2026 y permanecerá unos cuantos días en cada ciudad. Este evento tiene el objetivo de acercar a nuevos y viejos fans a vivir una experiencia Nintendo con sus familias u otros fanáticos de la marca.

También te puede interesar: Tráiler de Super Mario Galaxy: La película: Rosalina, Bowser Jr y fecha de estreno

