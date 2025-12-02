Los equipos CONFIRMADOS para Avengers: Doomsday tras la presentación exclusiva de Disney

Si estamos soñando, no nos despierten. Las noticias en torno a la nueva película de los Vengadores tienen el hype al máximo en estos momentos. Resulta que durante una exhibición exclusiva de Disney en Italia, los asistentes recibieron uno de los adelantos más jugosos rumbo al estreno de Avengers: Doomsday: la alineación completa de héroes y los equipos en los que se dividirá el gigantesco reparto.

El filme juntará a varios personajes del multiverso, y el fandom naturalmente se preguntaba: ¿cómo organizará Marvel a tantos personajes? Resulta que la duda quedó finalmente resuelta; la película apostará por escuadrones tácticos, muy al estilo de Infinity War, diseñados para enfrentarse a diferentes frentes de amenaza generados por Victor Von Doom.

Avengers: Doomsday: Estos son los equipos que ya están confirmados

La estrategia tiene sentido: con un elenco que incluye a Vengadores clásicos, nuevas generaciones, los Cuatro Fantásticos y mutantes clave, Marvel optará por equipos temáticos que permitan momentos memorables sin perder coherencia narrativa. Si ya los quieres conocer, te los dejamos a continuación:

Los Vengadores en Avengers: Doomsday

Dicho de otra forma, este equipo estará formado por los viejos Vengadores, y seguramente serán el equipo principal del filme. Lo conforman:



Sam Wilson/Captain America

Thor

Ant-Man

Falcon

Shang-Chi

Loki

The Avengers in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’:



• Sam Wilson/Captain America

• Thor

• Ant-Man

• Falcon

• Shang-Chi

• Loki pic.twitter.com/JKIO8OSJLV — Marvel Updates (@marvel_updat3s) December 2, 2025

Wakanda presente en Avengers: Doomsday

Wakanda se ha vuelto uno de los equipos favoritos del público y sus representantes serán:



Shuri/Black Panther

M’Baku

Namor

The Wakandans in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’:



• Shuri/Black Panther

• M’Baku

• Namor pic.twitter.com/vbTnIAOeES — Marvel Updates (@marvel_updat3s) December 2, 2025

Los Nuevos Vengadores en Avengers: Doomsday

Sabemos desde que se reveló el cast que en este filme podremos ver a nuevos y viejos conocidos formando equipo. Uno de esos nuevos equipos que no podían faltar sin duda son “Los Nuevos Avengers”, los cuales regresan con todo:



Yelena Belova

Bucky Barnes

U.S. Agent

Sentry

Ghost

Red Guardian

The New Avengers in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’:



• Yelena Belova

• Bucky Barnes

• U.S. Agent

• Sentry

• Ghost

• Red Guardian pic.twitter.com/2QTrROlaTg — Marvel Updates (@marvel_updat3s) December 2, 2025

Equipo completo de X-Men en Avengers Doomsday

Desde que se anunció su regreso de los X-Men y su inclusión dentro del MCU, los fans han estado muy pendientes de todas las revelaciones que surjan al respecto. Ahora con esta filtración, podemos confirmar el equipo completo de los mutantes que darán batalla en Avengers Doomsday:



Cyclops

Mystique

Beast

Professor X

Nightcrawler

Magneto

Gambit

The X-Men in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’:



• Cyclops

• Mystique

• Beast

• Professor X

• Nightcrawler

• Magneto

• Gambit pic.twitter.com/3zDR6cGU3d — Marvel Updates (@marvel_updat3s) December 2, 2025

Es probable que muchos de estos equipos fueran algo intuitivo para los fanáticos; sin embargo, el descubrir que Marvel Studios los divide da una ligera pista de la forma en la que podrían manejar a cada uno de los personajes dentro de la película.

También te puede interesar: Marvel viene con todo: el primer tráiler de Avengers: Doomsday ya está listo… y hay ¡30 versiones diferentes!