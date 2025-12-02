Marvel viene con todo: el primer tráiler de Avengers: Doomsday ya está listo… y hay ¡30 versiones diferentes!

Nos va a dar algo. Los nervios están a todo lo que dan luego de que Marvel anunciara que por fin podremos ver el primer tráiler de Avengers: Doomsday el 19 de diciembre junto al estreno en cines de Avatar: Fuego y Cenizas. Algo que llama mucho la atención es que el estudio reportó contar con más de 30 versiones distintas del tráiler, una cifra inédita. Muchos consideran que esta refleja la enorme presión del estudio por recuperar la confianza del público tras haber enfrentado algunos tropiezos.

Marvel tiene listo el tráiler de Avengers: Doomsday: 30 versiones y una decisión de alto riesgo

Aunque aún no se revela cuál será la versión final, o si ya tienen alguna favorita, la decisión tiene un objetivo claro: traer de vuelta la emoción que sentían los fans con entregas como Infinity War y Endgame y demostrar que el UCM aún puede generar hype a nivel global.

¿Por qué Marvel creó más de 30 versiones diferentes?

La respuesta corta: porque este tráiler no puede fallar. Dicho de otra forma, Disney está evaluando cuidadosamente qué enfoque conectará mejor con el público después del desempeño irregular de algunas de sus entregas más recientes.

Dentro de lo que están buscando generar en los fans, hay tres líneas posibles que abren el debate en Marvel:



Nostalgia : De presentar un tráiler relacionado con esta, podemos esperar ver de nuevo a personajes que trascendieron en la memoria colectiva de los fans, un Steve Rogers , los X-Men , etc.

: De presentar un tráiler relacionado con esta, podemos esperar ver de nuevo a personajes que trascendieron en la memoria colectiva de los fans, un , los , etc. Acción épica : Esta otra versión prioriza el caos multiversal, mostrando en pantalla al enorme elenco que incluye a los 4 Fantásticos y los X-Men.

: Esta otra versión prioriza el caos multiversal, mostrando en pantalla al enorme elenco que incluye a los 4 Fantásticos y los X-Men. El mega-spoiler: las versiones del tráiler que cubren esta línea se centran en el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, algo tan explosivo que Marvel duda si mostrarlo o guardarlo como sorpresa.

El dilema del spoiler vs. la sorpresa (y lo que el fandom exige)

El objetivo de Marvel Studios es claro: necesitan generar emoción real sin arruinar los momentos clave de la película. Además, estudia lanzar diferentes cortes según el mercado para maximizar el impacto.

Desafortunadamente, el mayor problema es el mismo fandom del UCM quienes están acostumbrados a desmenuzar cada fotograma. Un tráiler tibio podría desencarrilar toda la campaña de desprestigio, mientras uno demasiado revelador podría arruinar la experiencia para todos.

¿Saldrá el tráiler de Avengers: Doomsday online al mismo tiempo que en cines?

Aunque la versión elegida se verá primero junto a la proyección de Avatar: Fuego y Cenizas, se especula que también podría haber un lanzamiento digital simultáneo o acelerado por riesgo de filtraciones.

¿Qué tipo de tráiler te gustaría ver?

