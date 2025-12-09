¿Buzz llega al altar? Lo que se sabe del supuesto romance en Toy Story 5

Tras la revelación de la próxima entrega de Toy Story 5 los rumores y teorías sobre de qué tratará crecen día a día, sin embargo, una declaración atribuida al actor Tim Allen, quien presta su voz original a Buzz Lightyear, paralizó las redes, ya que “dejó entrever” que su personaje se casaría con Jessie la vaquerita.

Una de las niñas que juega con nosotros está organizando una boda, así que junta a Buzz y Jessie, Buzz se lo toma muy en serio, expresó Allen

Por qué la “boda” entre Buzz y Jessie suena más a rumor

Aunque la idea de que Buzz y Jessie terminen casados emociona a muchos fans, no hay una versión oficial que confirme ese desenlace. Sin embargo, las declaraciones de Tim Allen se han enfocado en el tono de la película, el regreso de personajes y la narrativa central en Jessie, sin mencionar planes de matrimonio entre personajes.

Además, la trama que han dado a conocer en el trailer apunta a un conflicto con la tecnología y un dilema existencial para los juguetes: la película exploraría la relevancia de los juguetes en la era digital.

¿Qué se sabe sobre Toy Story 5?

Desde su anunció se confirmó que tanto Tim Allen como Tom Hanks han sido confirmados para interpretar a Buzz Lightyear y Woody, al igual, regresan a la escena Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky Dog, y Tony Hale como Forky. Además, el comediante Conan O’Brien debutará en la saga como un nuevo personaje llamado Smarty Pants.

Según Allen, el nuevo filme estará centrado principalmente en el personaje de Jessie, con los juguetes enfrentando un mundo donde la tecnología, en particular una tableta llamada “Lilypad”.

Toy Story 5 que se estrenará el próximo 19 de junio de 2026, estará a cargo de Andrew Stanton, responsable de clásicos del estudio como Buscando a Nemo, WALL·E y Buscando a Dory. Stanton, quien también coescribió las cuatro películas anteriores, será el único guionista acreditado de Toy Story 5.

En resumen, Toy Story 5 promete ser una historia que mezcla nostalgia con una reflexión sobre el valor del juego, la imaginación y la amistad en un mundo cambiante.