¡DE NO CREERSE! Así lucirían los protagonistas de Toy Story en carne y hueso según la IA

Hablar de Toy Story es hablar de nostalgia y este 22 de noviembre no podíamos dejar de celebrar los 30 años del lanzamiento de esta animación que fue la primera película animada completamente por computadora de Pixar, y aunque vinieron secuelas y la película de Lightyear que nos sorprendió con una animación 3D, ahora una Inteligencia Artificial nos deja con la boca abierta al recrear a Woody y parte de su pandilla en carne y hueso.

Las imágenes que arrojó la IA muestran versiones hiperrealistas de Woody, Buzz Lightyear, Jessie, etc., con rasgos icónicos de cada uno, diseños originales, pero con un toque más humano o realista.

A continuación te presentamos a unos personajes con su versión en la vida real.

Woody: Con su legendario chaleco vacuno, camisa cuadrada, el clásico paliacate rojo y su sombrero café es la vestimenta que resalta en esta imagen, sin embargo, en el físico luce como una persona delga, cara alargada, ojos cafés una sonrisa sincera que expresa confianza, pero no te dejes engañar porque en su papel de Sheriff puede resultar muy rudo.

Creado con IA

Buzz Lightyear: Realmente si se trata de hablar de un astronauta futurista ese sería Lightyear y en la vida real no pasaría desapercibido por su porte heroico, grandes músculos , su distinguida mandíbula cuadrada, ojos claros , la combinación de lo humano con lo tecnológico lo haría verse imponente y en esta versión le de un aire a Christian Bale ¿tú qué opinas?.

Creado con Inteligencia Artificial

Jessie La Vaquerita: Si se trata de describir a Jessie en dos palabras sería energética y carismática en lo físico sería una joven que ronda entre los veintitantos años, con una llamativo cabello pelirrojo trenzado, ojos verdes, redondos y muy expresivos. Su vestimenta sería el de una clásica cowgirl vintage y un toque moderno: camisa blanca con bordados amarillos, jeans de corte clásico y sombrero rojo brillante.

Creado con Inteligencia Artificial

Bo Peep o Betty la pastorcita: Sería esa chica que te inspira confianza con la que no dudarías en contarle tus problemas porque sabes que tendría los consejos y respuestas adecuadas por lo dulce, decidida y fuerte que es su personalidad, ella sería esa chica que al sonrojarse le notorias sus chapitas por lo blanca que luce su piel, tendría el cabello rubio muy claro, trenzado, sus ojos serían azul pastel, grandes y brillantes y sobre su vestimenta ella usaría un jumpsuit azul claro con detalles de encaje, una capa azul ligera y su clásico bastón de pastor.

Creado con Inteligencia Artificial

Sr y Sra Cara de papa: Este matrimonio en la vida real sería como el de tus tíos favoritos, donde él es quien ve la vida con alegría y lanza chistes para todo, pero ella lo balancearía con su paciencia y ternura muy al estilo de una pareja que ha pasado toda la vida juntos.

En lo físico el luciría con cara ovalada, un pronunciado bigote al estilo Dalí, orejas grandes y una nariz prominente, sería ese hombre al que no le da miedo utilizar colores llamativos.

En el caso de la sra cara de papa se ve como esa mujer que usa conjuntos clásicos con colores claros, todo lo combinaría con sombreros del mismo color de su vestimenta.

Creado con Inteligencia Artificial

Creado con Inteligencia Artificial

Estas imágenes llegan en un momento especial para los fans, que celebran tres décadas de una saga que marcó generaciones y se convirtió en un referente de la animación digital. Las imágenes creadas con IA funcionan como un homenaje a esta historia que comenzó en 1995 y que continúa vigente.