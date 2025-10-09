“Familia en Renta”: Brendan Fraser busca redescubrir el sentido de la vida en su nueva película filmada en Tokio

Después del aclamado regreso que tuvo el actor para el filme de “The Whale” (La ballena), Brendan Fraser vuelve con una propuesta completamente diferente que cambiará tu forma de ver la vida con su enfoque profundamente humano. Familia en Renta (Rental Family) es la nueva película de Searchlight Pictures, dirigida por la cineasta japonesa Hikari (Beef, Tokyo Vice), y ya promete ser una de las cintas más sensibles y conmovedoras del año.

Brendan Fraser vuelve al cine con una historia que promete emocionar

Ambientada en el Tokio contemporáneo, la historia sigue a un actor estadounidense, interpretado por Brendan Fraser, que, en plena crisis personal, acepta un trabajo muy peculiar: unirse a una agencia japonesa de “familias de renta” para interpretar distintos roles sustitutos —padre, hermano, esposo— para personas solitarias que buscan compañía o afecto.

Familia en renta: Un viaje emocional sobre identidad y pertenencia

A medida que su personaje se sumerge en este mundo, descubre que es posible empezar a construir vínculos reales con los clientes que contratan sus servicios, especialmente con una niña llamada Mia, cuya ternura lo confronta contra su propia soledad.

Lo que empieza como un simple trabajo termina por cuestionar los límites que existen entre la actuación y la realidad, y lo lleva a redescubrir de una manera muy conmovedora el valor de las conexiones humanas más allá de la apariencia.

El guion, escrito por Hikari y Stephen Blahut, combina momentos de humor con una profunda reflexión sobre la búsqueda del propósito, la identidad y la necesidad que tenemos las personas de sentirnos vistos y queridos.

Si no has visto el trailer, te lo dejamos a continuación:

¿Cuándo se estrena “Familia en Renta”?

Si con todo lo que dijimos del filme, ya llamó tu atención, te recordamos que pronto la podrás disfrutar en las salas de cine. Familia en Renta aún no tiene fecha exacta de estreno, pero se sabe que está por confirmarse en las próximas semanas.

Con esta cinta, Brendan Fraser continúa retomando su carrera a la par que entra en una etapa más introspectiva y emocional como actor, consolidando su regreso de forma triunfal al cine con papeles que tocan el corazón del público.

