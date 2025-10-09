Festival de Terror de la CDMX: Cartelera de películas van a proyectar y costos de la entrada

Por fin estamos llegando a una de nuestras épocas favoritas del año y con ella, muchas actividades tendrán lugar en la CDMX y una de ellas es El Festival del Terror, donde se proyectarán algunas de las películas más aterradoras.

Si eres fan de las películas de miedo, te recomendamos no perderte por nada del mundo esta temporada en el Centro Cultural Futurama, donde podrás ver las mejores cintas de terror y además vivir sus diversas actividades inmersivas.

¿Cuál es la cartelera del Festival del Terror de la CDMX y cuál es su precio?

A partir del viernes 17 de octubre podrás disfrutar de una gran variedad de las películas más icónicas del cine de horror, en diferentes horarios en la Sala 1 de Proyección y las entradas tiene un precio de $55 pesos por persona pero es importante checar las redes oficiales para preguntar por los cupos.



Viernes 17: Masacre en Texas (1973) - 6:00 pm

El Resplandor (1980) - 3:30 pm Domingo 19: El Despertar del Diablo (1981) - 6:30 pm



IT (2017) - 3:30 pm Domingo 26: El Conjuro (2013) - 6:30 pm

¿Qué más actividades habrá en el Festival de Terror de la CDMX?

Cómo parte de el Festival de Terror más grande de la Ciudad de México, se llevará a cabo el “Collector Bazar”, el cuál consiste en un mercado cultural que contará con más de 65 expositores en la explanada de la Juventud del Futurama.

A partir del 18 de octubre al 1 de noviembre, podrás encontrar juguetes retro, figuras de colección, ropa, accesorios y objetos inspirados en personajes del cine de terror.

¿Dónde está el Centro Cultural Futurama y cómo llegar?

Este centro cultural se encuentra en Cerrada de Otavalo 7 esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, Col. Lindavista Norte, C.P. 7300, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Este foro se encuentra ubicado junto a Plaza Lindavista, cerca de la estación Instituto Politécnico Nacional de la Línea 6 del Metrobús (color rosa) o de las estaciones del Metro Politécnico de la Línea 5 (color amarillo) y Lindavista de la Línea 6 (color rojo).

