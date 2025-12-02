Los artistas internacionales que han cantado “Bésame mucho”, la joya mexicana que ahora homenajeó Dua Lipa

Si te sorprendió que Dua Lipa interpretara “Bésame mucho” durante uno de sus shows en nuestro país el 1 de diciembre, debes saber que no es la primera estrella internacional que cae rendida ante este bolero. Desde hace décadas, la creación de Consuelo Velázquez ha cruzado fronteras, idiomas y géneros musicales, convirtiéndose en una de las canciones mexicanas más versionadas de la historia.

“Bésame mucho”: el clásico mexicano que siempre vuelve

Sí, leíste bien. Esta canción ha sido grabada y homenajeada por más de mil artistas, incluyendo leyendas como The Beatles, Frank Sinatra y Luis Miguel.

Artistas legendarios que han hecho suyo este bolero mexicano

A continuación, te contamos quiénes han llevado este bolero al pop, al jazz, al rock y hasta a Hollywood.

The Beatles

Aunque no está dentro de su discografía oficial, el famoso cuarteto de Liverpool grabó “Bésame mucho” en 1962 durante sus primeras audiciones en los estudios EMI. Su versión tiene su sello sin perder la magia de la canción que ha conquistado al mundo por generaciones.

Frank Sinatra

El ícono de la voz elegante interpretó el tema en inglés (“Kiss Me Much”), llevándolo a un estilo jazz suave perfecto para su repertorio romántico. Su versión ayudó a popularizar la canción en Estados Unidos y cautivar al público anglosajón.

Elvis Presley

Así es, el mismísimo Rey del Rock la cantó en vivo y en sesiones informales, dándole un toque sensual y espontáneo que encaja perfecto con su estilo de baladas.

Luis Miguel

Luis Miguel fue uno de los artistas cuya versión logró un impresionante impacto global. Su versión de “Bésame mucho” dentro de sus álbumes de boleros la reintrodujo a nuevas generaciones en toda Latinoamérica y España.

Versiones que sorprendieron al mundo

Andrea Bocelli

El tenor italiano le dio un giro lírico y elegante, reafirmando que el bolero puede sonar épico cuando pasa por una voz operística de altísima categoría.

Diana Krall

La reina del jazz contemporáneo grabó una versión minimalista, íntima y muy emocional que se convirtió en una favorita para playlists románticas por todo el mundo.

Cesária Évora

La inolvidable “Diva Descalza” de Cabo Verde cantó “Bésame mucho” con su estilo melancólico y cálido, convirtiéndola en una pieza cargada de nostalgia capaz de hacer vibrar nuestras emociones.

Zoé Kravitz & Eddie Redmayne (en cine)

La canción también ha aparecido en múltiples películas, confirmando que su vibra es universal: íntima, intensa y atemporal.

Dua Lipa se suma a la tradición

Su interpretación durante su concierto en México no solo fue un guiño de amor al país y su gente, sino una muestra de cómo esta canción sigue viva a pesar del paso del tiempo, pero siempre capaz de reinventarse con cada artista que la toma y le da un toque propio.

También te puede interesar: ¿Miley Cyrus se nos casa? Todo apunta a que la cantante se comprometió con Maxx Morando

