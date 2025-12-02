Huevocartoon confirma la muerte de Fernando Meza, uno de sus fundadores y voces más creativas

El estudio mexicano Huevocartoon confirmó el fallecimiento de Fernando Javier Meza Muñoz, actor de voz, creativo y uno de los pilares del universo animado que marcó a toda una generación en los 2000. Aunque no se revelaron detalles sobre la causa de muerte, la compañía anunció la noticia a través de un comunicado donde reconoció su importante papel dentro del estudio: “no podría contarse sin él”.

Aunque muchas veces los dobladores de voz pasan desapercibidos, es muy probable que Meza marcara parte de tu infancia o adolescencia. Y es que su importancia dentro del estudio no solo radica en la cantidad de personajes que interpretó, sino en cómo ayudó a definir el sello humorístico, irreverente y profundamente mexicano que hizo famosa a la franquicia desde sus inicios en internet.

¿Quién fue Fernando Meza y por qué su voz marcó a una generación?

Fernando Meza formó parte del núcleo creativo original que levantó Huevocartoon en 2001, época en la que la animación mexicana en internet apenas daba sus primeros pasos. Con formación en mercadotecnia, pero un talento natural para la comedia vocal, se convirtió rápidamente en una de las voces más distintivas del estudio. Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran:



Tlacua , uno de los carismáticos tlacuaches de Una Película de Huevos

, uno de los carismáticos tlacuaches de Lagartijo , otro personaje querido por los fans

, otro personaje querido por los fans Ferdinand , en la misma cinta animada

, en la misma cinta animada Huevo de Escorpión Líder , en Otra Película de Huevos y un Pollo

, en Pato Anfitrión , en Un Gallo con Muchos Huevos

, en Los Huevos Rancheros y los Huevo Poetas, íconos de la era dorada de los cortos animados en línea

Su rango vocal, humor espontáneo y capacidad para improvisar dieron vida a personajes que trascendieron la pantalla y que se convirtieron en parte de la cultura pop mexicana. Y es que cómo olvidar aquella época en la que todos repetíamos las frases más emblemáticas.

El impacto de su muerte en la comunidad de animación

Él fue uno de los pioneros en crear contenido en internet; obviamente, al darse a conocer la noticia, las redes sociales y foros de fans comenzaron a llenarse de homenajes, clips de sus mejores interpretaciones y agradecimientos por su trabajo. Desde actores de doblaje hasta artistas independientes han señalado que Fernando Meza es una figura clave no solo para Huevocartoon, sino para el desarrollo de la animación digital en Latinoamérica.

Su legado se mantiene vivo en cada película, corto y doblaje donde dejó su inconfundible sello que inspiró y continua inspirando a miles de mexicanos.

