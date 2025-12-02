VIDEO: ¿Dua Lipa le hizo cover a Luis Miguel? Este es el cover que cantó en su PRIMER CONCIERTO en la Ciudad de México

Este lunes 01 de diciembre se llevó a cabo el primer concierto de los tres que Dua Lipa ofrecerá en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Radical Optimism’, donde además de conquistar a todos sus fans mexicanos, se está haciendo viral en internet tras el cover que recitó con motivo de su visita a tierras Aztecas.

Y es que en cada país que ha visitado, Dua Lipa ha rendido tributo, como en Australia donde cantó “Highway to Hell” de AC/DC, en Argentina se aventó “De Música Ligera” de Soda Stéreo, en Chile “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte y el pasado fin de semana en Colombia cantó “Antología” de Shakira y en este primer concierto rindió homenaje a Luis Miguel.

¿Qué cover cantó Dua Lipa en México?

La artista de 30 años se aventó un cover de una canción que ha sido versionada cientos de veces por grandes artistas, así como lees, pues cantó “Bésame Mucho” y aunque en seguida cuando escuchas ese >bolero< piensas en Luis Miguel, la canción originalmente es de Consuelo Velázquez.

Si bien, la versión que Dua Lipa presentó esta primera noche en la Ciudad de México se le puede atribuir a cómo la interpreta “El Sol de México”, habrá quienes dirán que Luis Miguel es puertorriqueño, de padre español y madre argentina no mexicano aunque esté nacionalizado.

¿Quién es Consuelo Velázquez, la cantante original de Bésame Mucho?

Originaria de Guadalajara “Consuelito” Velázquez comenzó muy chica sus estudios de música y piano en la academia Serratos, pues apenas tenía 6 años cuando descubrió su pasión por este arte y a los 19 años se trasladó a la capital, donde continuó sus estudios, siendo que a los 22 años, obtuvo su la licenciatura de pianista concertista y maestra de música.

Su carrera estuvo marcada por éxitos como compositora de música popular y como concertista de piano, incluso fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional mexicana y de la orquesta filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, además cursó perfeccionamiento pianístico con el pianista Claudio Arrau donde consiguió el primer lugar de su grupo.

Aunque Consuelo tuvo muchas grandes composiciones, su obra maestra fue “Bésame Mucho”, canción que escribió a la edad de 16 años en 1932, aunque esta vio la luz 8 años después en 1940, pieza que además de ser una de las más representativas de México, hoy fue covereada por Dua Lipa.

¿Cuándo serán los próximos conciertos de Dua Lipa en México?

Este paso por tierras aztecas como parte de su gira ‘Radical Optimism’ será recordado por sus tres conciertos que fácilmente fueron sold out en la capital del país, lugar donde la inglesa tiene una gran cantidad de fans.

Para sus próximas dos fechas del miércoles 03 y viernes 05 de diciembre se espera que cante alguna canción de Juan Gabriel o incluso alguna otra sorpresa… ¿Qué otros covers recitará?