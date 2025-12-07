Películas navideñas para maratonear estas fechas

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, y con ella una infinidad de planes, entre ellos hacer un maratón de películas navideñas, es por eso que te presentamos una lista con las mejores opciones para disfrutar.

¿Qué pelis navideñas ver en compañía de los más pequeños?

Si estás buscando una opción que te saque risas y puedas ver en compañía de los más pequeños del hogar definitivamente Mi Pobre Angelito es la opción ideal, este clásico interpretado por Macaulay Culkin, aborda la historia de Kevin McCkallister, un niño que por descuido es olvidado por su familia en Navidad, a partir de ese momento tendrá que cuidar su hogar de los ladrones que han decidido entrar a robar. Es un filme lleno de humor que seguro te sacará muchas risas.

Ahora bien, si lo que buscas es una comedia romántica que se enfoque en Navidad y puedan ver personas más grandes definitivamente 12 Citas de Navidad es la ideal para ti. En esta historia conocemos a Kate Stanton, protagonizada por Amy Smart, una joven que revive una y otra vez el mismo día en que tiene una cita. En cada uno de estos días tendrá grandes lecciones sobre el presente, pasado y futuro, se conocerá a sí misma y sabrá lo que quiere para encontrar el verdadero amor. Sin duda una opción imperdible.

¿Qué películas navideñas ANIMADAS ver esta temporada?

La animación en el cine sin duda es un elemento que vuelve las películas aún más especiales, así que si eres fan de este género definitivamente tenemos las opciones ideales.

El extraño mundo de Jack es una película clásica que debes ver. La cinta producida por el cineasta Tim Burton aborda la historia de Jack Skellington, quien descubre la festividad de la Navidad y decide apropiarse de ella. Este filme a nivel visual es una joya por la fotografía además de que cuenta con un soundtrack espectacular, lo que te hará pasar un gran momento.

Por otro lado, sumando una película más la opción para ver con pequeños pero ahora en versión animada tenemos Una Navidad con los Muppets. El talentoso Brian Henson dirigió esta película basada en la aclamada novela de Charles Dickens. Esta historia interpretada por las icónicas marionetas está llena de valores y aprendizajes que sin duda vale la pena disfrutar con niños y niñas.

Todas las películas mencionadas están disponibles en Disney +, lo que permite verlas en el momento y lugar que la familia decida la cantidad de veces que deseen. Así que ya sabes, este mes ya cuentas con una lista de películas para disfrutar.