¡Trabajo soñado! Te pagan $2,500 dólares solo por ver 25 películas navideñas

Para los amantes de las películas navideñas, llega una propuesta irresistible: la plataforma en línea CableTV.com premiará con $2,500 dólares a quien acepte el reto de convertirse en el “Jefe/a de la Alegría” de este año. La misión es sencilla: ver 25 películas en 25 días durante la temporada festiva.

El reto del “Jefe de la Alegría”

Cada año, CableTV.com busca a la persona con mayor espíritu navideño. “Cada año buscamos por cielo y tierra a la persona con mayor espíritu navideño invernal: el Jefe de la Alegría, por así decirlo”, señala la compañía en su sitio web.

Además del premio en efectivo, el ganador recibirá suscripciones gratuitas a DIRECTV, Hulu, Disney+ y Hallmark+, junto con una manta especial para disfrutar la experiencia con mayor comodidad.

¿Cómo participar?

Las postulaciones están abiertas desde el 3 de noviembre y permanecerán disponibles hasta el 3 de diciembre a las 11:59 pm MT. Para participar, solo debes ser residente en Estados Unidos y tener más de 18 años. CableTV.com recalca que habrá un único ganador, cuyo nombre será anunciado en redes sociales el próximo 5 de diciembre.

Catálogo de películas navideñas

Entre las producciones que forman parte del reto se incluyen clásicos y favoritos de distintas plataformas:

En Disney+

Cuento de Navidad de Mickey

Pesadilla antes de Navidad

Milagro en la calle 34

Mickey’s Once Upon a Christmas

La Bella y la Bestia: Una Navidad Encantada

Preparación y aterrizaje

Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario

Noelle

Winnie the Pooh: Un año muy feliz para Pooh

En Hulu

¡Santa Claus viene a la ciudad!

Frosty el muñeco de nieve

Una historia de Navidad

Ocho noches locas

En Hallmark+

Intrusos en las vacaciones

Explorando para la Navidad

Operación Cascanueces

La farsa navideña

Una experiencia navideña única

Más allá del premio económico, CableTV.com busca que el ganador comparta el espíritu festivo con su comunidad. “Te permitimos compartir el espíritu navideño. Ganarás un premio en efectivo de $2,500. Además de todos los premios mencionados, ¡también te proporcionaremos una manta calentita para disfrutar al máximo!”, destaca la empresa.

Lista de las mejores películas navideñas

Santa Claus 2 (2002)

El Cascanueces y los Cuatro Reinos (2018)

Santa Claus (1994)

Vacaciones (2006)

Elf (2003)

El Expreso Polar (2004)

Cuento de Navidad (2009)

El Grinch de Dr. Seuss (2000)

Solo en casa (1990)

El Grinch (2018)