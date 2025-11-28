Labubu acelera con estilo: así es la inesperada colaboración con autos de lujo que está enloqueciendo a los coleccionistas

Labubu ha comenzado a llevar el coleccionismo a otro nivel. Ahora ha presentado una nueva colaboración que ya se ha convertido en tendencia y ya es considerada una de las alianzas más importantes del 2025. La marca alemana Porsche presentó el Targa intervenido por Kasing Lung, creador de The Monsters, y un coleccionable limitado a solo 60 piezas, convirtiendo este crossover en uno de los lanzamientos más exclusivos del año.

Labubu va con todo y colabora con autos de lujo: así es la unión que ya es tendencia global

Esta unión no solo ha emocionado al público por su valor estético, sino que además es un paso relevante para el mundo del coleccionismo contemporáneo, el cual ha alcanzado con esto el mercado de marcas de lujo.

Un Porsche 911 Targa intervenido por Kasing Lung: arte sobre ruedas

El gran protagonista y el resto de la colección de la marca fueron presentados en Dubái. Kasing Lung reinterpretó el modelo clásico con ilustraciones inspiradas en The Monsters, mezclando una carrocería negra con sus icónicas criaturas de sonrisa amplia y dientes afilados.

Este movimiento no solo celebra los 60 años del 911 Targa: consolida la tendencia de que las marcas de lujo buscan conectar con la cultura pop y el mercado de coleccionistas jóvenes, donde Labubu es uno de los grandes.

El coleccionable más exclusivo de Labubu: solo 60 unidades en el mundo

Para los fans de Labubu, el lanzamiento más interesante e impactante resultó ser una figura exclusiva que salió en esta presentación. Se trata de un Labubu edición limitada, metálico, de 40 cm, manejando un 911 Targa cuyo frente imita la dentadura clásica del personaje.

Crédito: Maya Cellixa/Getty Images for Icons of Porsche Dubai

Como mencionamos, solo existen 60 piezas en existencia y su venta será extendida hasta 2026. El objeto fue diseñado para ser pieza de museo en el mundo del toy art. La estrategia es clara: convertir esta figura en uno de los objetos más deseados del universo Pop Mart.

Por el momento, el precio de las piezas no se ha revelado, pero por su exclusividad probablemente sea un precio muy elevado. ¿Te gustaría tener uno?

También te puede interesar: La película animada donde todos se parecen y nunca lo notaste y que podrás verla GRATIS este domingo en Azteca 7