“¡Cowabunga otra vez!” Las Tortugas Ninja regresan a los cómics con episodios inéditos y espíritu ochentero

El fenómeno de los años ochenta protagonizado por Las Tortugas Ninja vuelve con fuerza. Tras décadas de adaptaciones, reinicios y revisiones, la editorial Moztros Editorial anunció el retorno en cómic de los héroes de caparazón, en una nueva etapa que recupera la frescura de la serie clásica ochentera y añade episodios jamás vistos para los fans de siempre y para nuevos lectores.

Revive la nostalgia en los no tan chavos

La llegada de esta edición revive la esencia de las Tortugas: Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, junto a su maestro Splinter, regresan a las páginas con aventuras “nuevas” a través de "TMNT: Las aventuras animadas", que prometen combinar acción, humor, nostalgia y renovadas referencias a la cultura pop. La editorial, especializada en licencias que despiertan veneración entre los seguidores, asegura que esta propuesta apunta tanto al público que creció con las Tortugas en televisión como a jóvenes que descubren ahora a estos personajes.

Según lo comunicado, la obra incluirá historias inéditas, algunas planteadas como si fueran episodios olvidados de aquella serie animada de los ochenta, con situaciones tan disparatadas como entrar en un videojuego, luchar dentro del cuerpo de Splinter o rescatar una pizza mutante. La editorial pretende que los lectores sientan la misma emoción que cuando veían la intro original en la televisión.

Más vivos que nunca

El contexto de este regreso es significativo: la franquicia original, creada por Kevin Eastman y Peter Laird en 1984, pasó de cómic underground a fenómeno global, cambiando tono, público y formato a lo largo de los años. Al aterrizar de nuevo en librerías y elementos que apelan a la nostalgia ochentera, la palabra “regreso” se convierte en emblema de este proyecto editorial.

Los responsables prometen que no se trata solo de una reedición o recopilación: es una reinterpretación fresca. En definitiva, el regreso de las Tortugas Ninja en formato cómic confirma que el legado de los cuatro hermanos mutantes sigue más vivo que hace 40 años.