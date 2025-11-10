Solo para valientes: el Joker más escalofriante que ha tenido DC Comics llegó a Absolute Batman

El Joker sin duda es uno de los villanos más famosos, complejos e intrigantes del mundo de los cómics. Su forma de actuar y de lastimar a los otros, en muchas ocasiones puede llegar a ser bastante perturbadora. Sin embargo, esta es la primera vez que su apariencia llega a otro nivel. La línea Absolute de DC Comics sigue empujando los límites del multiverso con versiones alternativas y sin restricciones de sus héroes y villanos más icónicos. En esta ocasión, Scott Snyder y su equipo han creado una de las interpretaciones más inquietantes del personaje en Absolute Batman, una serie que está redefiniendo el mito de Gotham desde sus cimientos.

El Joker más aterrador llega a Absolute Batman

Inspirado visualmente en el Joker de Batman: Arkham Asylum. Esta nueva versión comienza como un millonario serio y reservado, cuyo apodo —“Joker”— es, en un principio, completamente irónico. Sin embargo, todo cambia gradualmente cuando el personaje comienza a transformarse en una bestia horrenda y casi inhumana; convirtiéndose en uno de los giros más escalofriantes que ha ofrecido DC en años.

Un origen retorcido contado por Alfred

El número 15 de Absolute Batman promete ser un punto de inflexión en la serie. En él, Alfred relatará a Bruce Wayne el verdadero origen del Joker, una historia que, según Snyder, “responderá muchas de las preguntas que los lectores se han hecho desde el inicio”.

Por ahora, los números en los que esto se relata aún no llegan a nuestro país, pero gracias a las redes sociales ya se conocen algunos detalles como las portadas alternativas y el aspecto del nuevo Joker.

“Le hemos dedicado tanta atención como a Bruce”, declaró Snyder. “Tiene la energía de un jefe final. No está loco, simplemente utiliza todas sus ventajas como lo haría el Joker. Es alguien que podría haber sido Batman, pero eligió el caos”.

Un Bruce Wayne completamente diferente

Si no te has adentrado en Absolute Batman, es tu momento. La obra de Snyder y su equipo reescriben las reglas del Caballero Oscuro como nunca antes, por lo que es seguro que la vas a disfrutar sobremanera. Algunos puntos en torno a la historia que deberías tomar en cuenta son:



Bruce Wayne no es multimillonario, sino hijo de un profesor (Thomas) y una política (Martha), quien aún vive.

no es multimillonario, sino hijo de un profesor (Thomas) y una política (Martha), quien aún vive. Alfred no es su mayordomo, sino un agente del MI6 que llega a Gotham para combatir a la banda de los Party Animals.

no es su mayordomo, sino un agente del MI6 que llega a Gotham para combatir a la banda de los Los villanos clásicos como Edward Nigma , Oswald Cobblepot , Harvey Dent o Waylon Jones aparecen como viejos amigos de Bruce.

, , o aparecen como viejos amigos de Bruce. Selina Kyle se convierte en su interés amoroso.

se convierte en su interés amoroso. Y su traje de Batman es mucho más brutal: sus cuernos son cuchillas reales y su logo puede transformarse en un hacha.

