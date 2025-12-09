Adiós a un grande: muere Tomomichi Nishimura, la voz inolvidable detrás de múltiples mundos del anime

La industria del anime confirmó una noticia que tocó el corazón de millones de fanáticos: Tomomichi Nishimura, actor de voz con más de cinco décadas de trayectoria, falleció el pasado 29 de noviembre de 2025 mientras recibía tratamiento médico. Su agencia, Arts Vision, comunicó que la despedida se llevó a cabo en una ceremonia familiar, dejando a fans de todo el mundo conmocionados y a la vez muy agradecidos por su legado.

Adiós a una leyenda del doblaje: muere Tomomichi Nishimura

Para los seguidores de Naruto, Nishimura siempre será la inconfundible voz de Ohnoki, uno de los personajes más memorables de Naruto: Shippūden. Su interpretación dio forma y sentido a uno de los personajes más sabios de la saga, reconocido por su dureza y por tener un pasado lleno de experiencias de guerras que moldearon a este Kage. Ese equilibrio entre autoridad y vulnerabilidad solo era posible gracias a un rango vocal que pocos actores dominan.

Su trabajo fue tan icónico que incluso continuó en Boruto: Naruto Next Generations, donde profundizó en la evolución emocional de Ohnoki, mostrando una faceta más cercana y reflexiva para las nuevas generaciones de shinobi.

Una carrera destacable que abarcó anime, videojuegos y cine

Aunque muchos lo recuerdan por su paso en Naruto, la carrera de Nishimura es mucho más grande y compleja dentro del mundo del entretenimiento japonés. Prestó su voz en clásicos como el narrador de Yu Yu Hakusho, participó en franquicias de videojuegos como Street Fighter —donde interpretó a Akuma y M. Bison— y dejó huella en títulos como Final Fantasy XIII-2 y Tales of Zestiria.

Su talento también tocó mundos cinematográficos, pues colaboró en producciones de Studio Ghibli, en las primeras películas de Patlabor dirigidas por Mamoru Oshii, e incluso en series tokusatsu como Ultraman 80.

Su carrera se convirtió en un puente entre generaciones de fans del anime y una inspiración para varios artistas de voz en Japón. Aunque la noticia llegó tarde a los fans, todos se mostraron comprensivos y agradecidos, además de mostrar sus más profundas condolencias para su familia.

Un legado imposible de reemplazar

La partida de Nishimura no solo duele por lo que hizo, sino por lo que representó: profesionalismo, versatilidad y una entrega absoluta al arte del doblaje. Hoy en redes sociales el fandom lo honra publicando imágenes o escenas memorables de sus personajes más entrañables y celebrando la voz que marcó parte de la historia del anime.

