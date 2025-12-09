Muere leyenda del punk a causa de mortal enfermedad

El mundo de la música está de luto: Jorge Martínez, líder de la banda española Ilegales falleció a los 70 años de edad este 9 de diciembre. El músico falleció a dos meses y medio de saber que padecía una terrible enfermedad: cáncer de páncreas. Lamentablemente, su diagnóstico avanzó mucho más rápido de lo esperado. El artista había detenido su gira en septiembre para iniciar tratamiento, pero su estado se deterioró con una agresividad devastadora y muy dolorosa.

Jorge Martínez, el alma de Ilegales, muere a los 70 años: qué pasó

Su muerte conmociona al público porque Jorge no era solo un cantante, era toda una figura irreverente, influyente y absolutamente decisiva dentro del punk y el rock en español.

Un punk de verdad: la actitud que volvió inmortal a Jorge Martínez

Para sus fans y el mundo del punk en español, nadie encarnaba mejor el espíritu rebelde del género como lo hacía Jorge. Su apodo, “Jorge Ilegal”, no era para un personaje; en realidad proyectaba quién él era realmente.

En cuanto a su lado musical, sus canciones tenían un sonido preciso, afilado y con una claridad inusual en el punk. Varios de sus temas redefinieron toda una generación musical, y hoy en día siguen siendo referentes obligados del género. Entre las más destacadas se encuentran:



Tiempos nuevos, tiempos salvajes

Soy un macarra

Agotados de esperar el fin

La vida intensa detrás del mito

Podría decirse que el ícono musical era todo un cliché de lo que un punk y rockero representan, y Martínez nunca ocultó su pasado: los toques de violencia en conciertos, los choques con la autoridad, los inicios complicados en la Asturias de los setenta o su vida al límite, marcada por excesos, pérdidas personales y una creatividad inagotable.

Pero no todo era una vida alocada; también tenía un lado íntimo y vulnerable que pocas veces mostraba. Él hablaba con nostalgia de su infancia, de sus primeras influencias como Los Bravos y de aquella novia que perdió por la heroína, un recuerdo que confesó que lo acompañaba cada día.

En los últimos años, Ilegales vivió una segunda edad dorada con discos brillantes como Joven y arrogante, confirmando que Jorge seguía siendo un artista imprescindible. Que descanse en paz, Jorge Martínez.

También te puede interesar: Las 7 mejores películas de Navidad para ver en streaming

