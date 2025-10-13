¡Atención Maestros y coleccionistas! Centro Pokémon: ¿Qué puedes encontrar en este tianguis de la CDMX?

Ciertamente, el fenómeno de Pokémon ha trascendido fronteras, generaciones e incluso mundos, pues hay muchas maneras de jugar o formar parte de esta franquicia, ante ello, te contaremos lo que debes de saber sobre el Centro Pokémon en CDMX, que más que un tianguis, pues se ha convertido en un punto de encuentro que reúne a esta gran comunidad.

Artículos exclusivos, merchandising oficial, fan made y más cosas que los fans y coleccionistas pueden encontrarse en el Centro Pokémon que se encuentra en el corazón de la Ciudad de México, lugar que seguramente todo fan de esta franquicia debe de conocer sí o sí, ¿Y lo mejor?, su acceso es GRATIS.

¿Qué puedo hacer en el Centro Pokémon de la CDMX?

Tal como sucede en la serie y los videojuegos, este tianguis ubicado en la Ciudad de México le permite a la comunidad de este universo disfrutar de convivencia con más personas que tienen los mismos gustos y aficiones, donde además de comprar, intercambiar y hacerte de grandes artículos, también puedes formar de amistades, pues la convivencia en este tipo de actividades es muy importante.

Juguetes, peluches, cartas TCG, accesorios, ropa y más artículos son algunas de las cosas que puedes encontrar en este tianguis Pokémon que semana a semana gha ganado de gran popularidad.

Una de las actividades que más se hacen en este tianguis es la venta, compra e intercambio de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), donde los coleccionistas se dan cita para encontrar nuevas joyas para sus mazos.

Es sabido que también se realizan pequeños torneos, y demás actividades del mundo Pokémon.

¿Cuándo y en dónde se encuentra el tianguis Pokémon de la CDMX?

Este gran punto de encuentro se se realiza todos los sábados y generalmente la gente comienza a llegar a las 10:00 de la mañana a un costado del Teatro Blanquita, sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas 16, de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc; donde por lo regular se comienzan a disipar hasta las 6:00 de la tarde.

La entrada es gratuita para todo el público, lo que refuerza la unión dentro de esta comunidad y lo mejor es que puedes vivir de grandes eventos durante estos fines de semana pues la app de Pokémon GO! ha vuelto a despuntar en estos últimos meses y este punto de la ciudad suele ser muy frecuentado para completar misiones y actividades.