Evento de Halloween, Megaincursiones, Batallas Max, Horas Legendarias: TODO lo que debes de saber sobre lo que Pokémon GO! trae para el mes de octubre de 2025

Estamos a nada de que llegue la tan esperada temporada de Halloween y un juego que sabe cómo consentir a sus fans es el de Pokémon Go!, el cuál mes con mes llega con nuevas actividades que involucran a su extensa comunidad de fans, pero ¿Qué nos prepararán para estas fechas?

En el mes de octubre habrán desde el esperado especial de Halloween, Eventos, Megaincursiones, Incursiones 5 estrellas, Batallas Max, Horas Legendarias y Horas Destacadas, esto es todo lo que debes de saber.

Esto es lo que el juego de Pokemón GO tendrá para sus fans en el mes de Octubre de 2025

Eventos

Estos son los Eventos que llegarán a Pokémon GO! en el mes de octubre:

30 de septiembre al 7 de octubre - Vistas de acero

4 de octubre - Día de Megaincursiones de Mega-Metagross

10 al 16 de octubre - Festival de la Cosecha

16 al 20 de octubre - Celebración de Leyendas Pokémon Z-A

18 de octubre - Día de Megaincursiones

21 al 27 de octubre Halloween Parte 1

27 de octubre al 2 de noviembre Halloween Parte 2

25 y 26 de octubre - GO Battle Weekend

Batallas max

Cada lunes podríamos encontrar a todos los Pokémon Dinamax que hay activados durante la semana, y como ha sido los últimos meses, cada lunes habrá una Hora Max a las 18:00 (hora local), donde un Pokémon se tornará protagonista y ocupará todos los nodos



6 de octubre - Drilbur

13 de octubre - Bounsweet

20 de octubre - Gastly

27 de octubre - Woobat

Incursiones de 5 estrellas

Este mes, estos son los pokemones legendarios que aparecerán son:



7 al 14 de octubre - Deoxys

del 14 al 21 de octubre - Deoxys

21 al 28 de octubre - Genesect

28 de octubre al 4 de noviembre - Giratina

Horas Legendarias

Cada miércoles, entre las 18:00 y las 19:00 (hora local), estos pokemones tendrán sus horas legendarias:



8 de octubre - Deoxys

15 de octubre - Deoxys

22 de octubre - Genesect

29 de octubre - Giratina

Megaincursiones

Las Megaincursiones cambiarán a principios de cada semana, a las 10:00 a.m. (hora local):



7 al 14 de octubre: Mega-SCeptile, Mega-Blaziken y Mega-Swampert

14 al 21 de octubre: Mega-Mawile y Mega-Salamence

21 al 28 de octubre: Mega-Houndoom y Mega-Absol

28 de octubre al 4 de noviembre: Mega-Gengar, Mega-Banette y Mega-Sableye

Horas destacadas

Cada martes del mes habrá una hora destacada, en la que un Pokémon aparecerá con mucha facilidad en estado salvaje, junto a un bonus para aprovechar la hora de capturas los que serán:

