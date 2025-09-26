Evento de Halloween, Megaincursiones, Batallas Max, Horas Legendarias: TODO lo que debes de saber sobre lo que Pokémon GO! trae para el mes de octubre de 2025
Evento de Halloween y Megaincursiones: Esto es todo lo que debes de saber sobre Pokémon GO! el cuál sorprenderá sus fans den el mes de octubre.
Estamos a nada de que llegue la tan esperada temporada de Halloween y un juego que sabe cómo consentir a sus fans es el de Pokémon Go!, el cuál mes con mes llega con nuevas actividades que involucran a su extensa comunidad de fans, pero ¿Qué nos prepararán para estas fechas?
En el mes de octubre habrán desde el esperado especial de Halloween, Eventos, Megaincursiones, Incursiones 5 estrellas, Batallas Max, Horas Legendarias y Horas Destacadas, esto es todo lo que debes de saber.
Esto es lo que el juego de Pokemón GO tendrá para sus fans en el mes de Octubre de 2025
Eventos
Estos son los Eventos que llegarán a Pokémon GO! en el mes de octubre:
- 30 de septiembre al 7 de octubre - Vistas de acero
- 4 de octubre - Día de Megaincursiones de Mega-Metagross
- 10 al 16 de octubre - Festival de la Cosecha
- 16 al 20 de octubre - Celebración de Leyendas Pokémon Z-A
- 18 de octubre - Día de Megaincursiones
- 21 al 27 de octubre Halloween Parte 1
- 27 de octubre al 2 de noviembre Halloween Parte 2
- 25 y 26 de octubre - GO Battle Weekend
Batallas max
Cada lunes podríamos encontrar a todos los Pokémon Dinamax que hay activados durante la semana, y como ha sido los últimos meses, cada lunes habrá una Hora Max a las 18:00 (hora local), donde un Pokémon se tornará protagonista y ocupará todos los nodos
- 6 de octubre - Drilbur
- 13 de octubre - Bounsweet
- 20 de octubre - Gastly
- 27 de octubre - Woobat
Incursiones de 5 estrellas
Este mes, estos son los pokemones legendarios que aparecerán son:
- 7 al 14 de octubre - Deoxys
- del 14 al 21 de octubre - Deoxys
- 21 al 28 de octubre - Genesect
- 28 de octubre al 4 de noviembre - Giratina
Horas Legendarias
Cada miércoles, entre las 18:00 y las 19:00 (hora local), estos pokemones tendrán sus horas legendarias:
- 8 de octubre - Deoxys
- 15 de octubre - Deoxys
- 22 de octubre - Genesect
- 29 de octubre - Giratina
Megaincursiones
Las Megaincursiones cambiarán a principios de cada semana, a las 10:00 a.m. (hora local):
- 7 al 14 de octubre: Mega-SCeptile, Mega-Blaziken y Mega-Swampert
- 14 al 21 de octubre: Mega-Mawile y Mega-Salamence
- 21 al 28 de octubre: Mega-Houndoom y Mega-Absol
- 28 de octubre al 4 de noviembre: Mega-Gengar, Mega-Banette y Mega-Sableye
Horas destacadas
Cada martes del mes habrá una hora destacada, en la que un Pokémon aparecerá con mucha facilidad en estado salvaje, junto a un bonus para aprovechar la hora de capturas los que serán:
- Ferrosseed y el doble de experiencia por evolución el 7 de octubre
- Petilil y el doble de Polvos estelares por captura 14 de octubre
- Gastly y el doble de experiencia por captura 21 de octubre
- Sinistea y el doble de caramelos por captura 28 de octubre