Tom Wlaschiha llega a México: el primer invitado estelar CONFIRMADO para la CCXP MX 2026

Se aproxima a toda velocidad el 2026 y ya hay buenas noticias de lo que nos espera a los geeks el año que viene. Si te estabas preguntando quién sería el primer invitado confirmado para CCXP MX 2026, ya tenemos la respuesta: Tom Wlaschiha, uno de los actores más queridos y misteriosos del universo Game of Thrones. Él encabeza la lista de talentos anunciados.

Tom Wlaschiha, el primer gran anuncio de CCXP MX 2026

El anuncio de su llegada marca el inicio oficial de lo que parece ser una de las ediciones más emocionantes y grandes que ha tenido México en el mundo de la cultura pop.

¿Quién es Tom Wlaschiha y por qué emociona tanto su visita?

Nacido en Dohna, Alemania, Wlaschiha no solo es reconocido por los fans por su enorme talento en pantalla. Resulta que en el medio artístico sobresale por ser un actor formado en la prestigiosa Universidad de Música y Teatro de Leipzig. Por si fuera poco, domina cinco idiomas, lo que le ha permitido construir una carrera versátil que va del cine a la televisión, pasando por el doblaje y los videojuegos.

Su debut internacional llegó con Enemy at the Gates (2001), seguido de una serie de proyectos europeos que consolidaron su presencia como intérprete de personajes intensos y sobre todo muy enigmáticos.

Dio su salto a la fama y se convirtió en uno de los actores favoritos del mundo geek cuando se convirtió en Jaqen H’ghar, el enigmático asesino sin rostro de Game of Thrones que se convirtió en uno de los personajes más icónicos. En 2022, su papel en Stranger Things lo catapultó nuevamente, alcanzando a una nueva generación de fans.

Qué hará Tom Wlaschiha en la CCXP MX 2026

El actor estará en México el 24 y 25 de abril, donde participará en dos de los escenarios más importantes del evento:



Thunder Stage

Omelete Stage

En ambos, los fans podrán escuchar anécdotas de sus rodajes, su experiencia en universos de fantasía y su visión de la actuación en mundos donde las identidades cambian y las reglas nunca son lo que parecen.

¿Quieres conocerlo? Habrá fotos y autógrafos

Si quieres conocerlo de cerca y vivir toda una experiencia, toma en cuenta que habrá sesiones de fotos y firmas de autógrafos a las cuales podrás asistir solo si consigues tu boleto a través de la boleta oficial del evento. Esta es una oportunidad única de convivir con uno de los actores más intrigantes de la cultura pop contemporánea.

