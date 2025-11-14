Disfruta de estas películas GRATIS este fin de semana del 15 y 16 de noviembre de 2025

Este fin de semana es la oportunidad perfecta para descansar a tus anchas gracias al puente y, sobre todo, es el momento perfecto para que te concientas en la comodidad de tu hogar con lo mejor del cine que Azteca 7 tiene preparado para ti. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 15 y 16 de noviembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 15 y 16 de noviembre de 2025 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de mucha acción apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 15 de noviembre de 2025

Película: Las travesuras de Peter Rabbit - 2:45 PM

El travieso conejo Peter lleva años colándose en el huerto del viejo e irascible McGregor para robar la comida del huerto. Cuando el anciano muere, Peter, su familia y amigos piensan que todos sus males han acabado... hasta que aparece el sobrino nieto y heredero de McGregor.

Película: Peter Rabbit 2: Conejo en Fuga - 4:45 PM

A pesar de sus esfuerzos, Peter parece que no puede sacudir su reputación de travieso entre los otros conejos. Una vez que sale del jardín, Peter se encuentra en un mundo donde las travesuras están bien vistas y toleradas, pero su familia viene a buscarlo para traerlo de vuelta a casa.

Película: Hansel y Gretel: Cazadores de Brujas - 9:00 PM

Hansel y Gretel, 15 años después de haber escapado de la bruja, se han convertido en unos audaces cazarrecompensas, dedicados a perseguir y exterminar brujas, dispuestos a todo con tal de vengarse. Pero ahora, tendrán que enfrentarse a algo mayor.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 16 de noviembre de 2025

Película: Iron Man 2- 3:30 PM

Con el mundo ahora consciente de que él es Iron Man, el millonario inventor Tony Stark debe forjar nuevas alianzas y enfrentarse a un nuevo y poderoso enemigo.

Película: Pantera Negra - 6:15 PM

Hace millones de años, un meteorito de poderoso vibranium impactó en África. Cuando llegó la era del hombre, la mayoría de los habitantes de aquel territorio se unieron bajo el mando de un guerrero chamán que, gracias al vibranium, adquirió fuerza, velocidad e instinto sobrehumano, convirtiéndose en el primer Black Panther.

Película: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 9:15 PM

El Dr. Stephen Strange abre un portal al multiverso al utilizar un hechizo prohibido. Ahora, su equipo debe enfrentarse a una amenaza que podría destruirlo todo.

Crédito: Marvel Studios

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

