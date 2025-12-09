IMDb revela las series más populares de 2025 y hay varias sorpresas en el top

IMDb por fin liberó su ranking anual con las series más populares de 2025, una lista que los fans del streaming suelen revisar con el objetivo de conocer aquellas que se convertirán en un clásico moderno y cuyas temporadas podrían romperla en 2026. Esta lista también es buscada por quienes buscan qué ver en streaming, qué título merece una maratón antes de cerrar el año o simplemente entender por qué todos hablan de cierto episodio en redes; aquí está el resumen definitivo.

Based on #IMDb user popularity, here are the Top 10 Series of 2025. 📺✨ What were your 10 favorites this year? pic.twitter.com/IwGZbV4wte — IMDb (@IMDb) December 8, 2025

El top 10 de las series más populares de 2025 según IMDb

A continuación te contamos cuáles series y por qué cada una de estas series arrasó, qué aportó a la conversación:

1. The White Lotus

En definitiva, esta sátira se ha convertido en una de las favoritas; volvió a demostrar que sabe combinar intriga, crítica social y humor incómodo como nadie en la televisión. Su tercera temporada se consolidó como la más comentada, potenciando análisis, teorías y miles de memes entre los fans.

2. The Last of Us

Con episodios que rompieron récords de audiencia, la serie no solo expandió el universo del videojuego: también ofreció una de las narrativas emocionales más sólidas y disfrutables del año.

3. Severance

La serie de suspenso corporativo de Apple TV+ mantuvo a todos obsesionados a sus seguidores. Una serie que en definitiva disfrutarás si te gusta enfrentarte a misterios existencialistas.

4. Merlina

Jenna Ortega lo hizo una vez más. Con la segunda temporada de la serie, Merlina se mantuvo como el fenómeno adolescente con estilo dark que conquistó al mundo.

5. Squid Game

Finalmente llegó la última temporada de El Juego del Calamar. Un programa divertido, emocionante, lleno de suspenso y juegos mortales.

6. Dexter: Resurrection

Después de años de rumores, el mundo pudo ver el renacer que nadie vio venir: Dexter, el icónico personaje, regresó con una nueva temporada sorprendentemente sólida.

7. Monster

Este 2025 pudimos disfrutar de otra entrega de una de las series de true crime más importantes en la actualidad. Los capítulos de la serie de Ryan Murphy lograron generar la conversación global.

8. Dept. Q

La adaptación danesa demostró el enorme poder de los thrillers nórdicos, los cuales siguen siendo garantía de éxito.

9. Andor

El universo Star Wars vivió su mejor momento con esta serie inspirada en los fuertes problemas políticos a los que se enfrenta la rebelión.

10. Black Mirror

Black Mirror tiene un regreso especial con opiniones divididas. Y es que hay quienes aman alguno de los capítulos, mientras el otro no.

