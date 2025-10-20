¿Habrá spin-off de Stranger Things? Esto dijeron los hermanos Duffer sobre el futuro de este universo

Estamos en la recta final de una de las series más aclamadas de los últimos años. Así es, Stranger Things está cada vez más cerca del final, y aunque los fans no están listos para despedirse del grupo de chicos de Hawkins, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, confirmaron que aún no hay planes inmediatos para llevar a cabo un spin-off.

Los hermanos Duffer revelan si habrá un spin-off de Stranger Things

Por varios meses, los fans han soñado con el anuncio oficial, un spin-off de la serie original. Sin embargo, parece que esto podría tardar más de lo esperado. En una entrevista reciente con Time, los hermanos Duffer explicaron que, aunque ya tienen una “idea loca” para una nueva historia dentro del mismo universo del Upside Down, todavía no la desarrollarán, pues su prioridad, aseguraron, es cerrar la trama principal de manera satisfactoria.

Netflix no presiona: “Queremos que se enfoquen en el final”

Bela Bajaria, ejecutiva de la popular plataforma de streaming, también habló sobre el tema y respaldó la decisión de los creadores de concentrarse primero en el cierre de la historia antes de pensar en expandir el universo: “Era fundamental asegurarnos de que toda su atención, tiempo y energía se dedicarán a ofrecer una última temporada increíble que la gente adorara. Pero diré que cuando estén listos, yo también”, comentó.

Por su parte, el productor Shawn Levy admitió que existieron oportunidades para crear proyectos derivados, pero prefirieron no hacerlo al considerar que “no se sentían orgánicos” con la historia principal. Motivo por el cual quieren tener el tiempo suficiente y aprovecharlo.

Fechas de estreno de la temporada final

La temporada final de Stranger Things llegará en tres partes:



Primera parte: 26 de noviembre de 2025

Segunda parte: 25 de diciembre de 2025

Final: 31 de diciembre de 2025

¿Estás listo para ir a Hawpkins?

