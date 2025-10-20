Pedro Pascal sorprende bailando cumbia durante protesta en Los Ángeles

Por esto y más, amamos mucho a Pedro Pascal. El queridísimo actor chileno, conocido por sus papeles en “The Last of Us” y “The Mandalorian”, se volvió tendencia en redes sociales después de que se difundiera un video en el que aparece bailando muy alegre una cumbia en plena protesta en Los Ángeles, California. Si no lo has visto, aquí te dejamos el video:

Surrealismo es cuando Pedro Pascal está bailando la del moño colorado en inglés con letra en contra de ICE y atrás está John Krasinski en la manifestación de No Kings en EU… pic.twitter.com/XQ90mMPMf4 — Manumanito (@manumanito) October 19, 2025

La manifestación se llevó a cabo el domingo 19 de octubre, como parte de las movilizaciones bajo el lema “No Kings”, que condenan las acciones y decisiones de “odio” que ha tomado el presidente Donald Trump. Según medios internacionales, más de siete millones de personas participaron en las marchas que se extendieron desde Nueva York hasta Florida.

Pedro Pascal baila cumbia durante protesta en Los Ángeles

Durante toda la manifestación, se vio a Pascal interactuando con los manifestantes en medio de la multitud. El video viral solo muestra el momento en el que bailó al ritmo de “La del moño colorado”, un clásico de la cumbia que animó la manifestación. El momento, grabado por asistentes, se volvió viral y desató una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde los fans elogiaron su espontaneidad y cercanía.

Pedro Pascal: compromiso social y carisma

Parte de su popularidad viene de la seriedad con la que siempre manifiesta su postura política y su apoyo a causas sociales. En distintas ocasiones, el actor ha mostrado su respaldo a movimientos en defensa de los derechos humanos, la diversidad y la justicia social. Con su presencia en este tipo de eventos, Pascal volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas de Hollywood.

