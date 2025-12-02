¿'No alimentes a los niños’ es para menores? Esto se sabe sobre la película más aterradora del año

Las películas de terror siempre generan impacto y suelen estar pensadas para un público capaz de procesar este tipo de estímulos intensos. Sin embargo, en este caso, No alimentes a los niños ha desatado una fuerte polémica.

Su tono crudo llevaron a muchos a cuestionar si realmente es un contenido seguro para que los menores lo consuman, pues su clasificación es de B15, es decir, que no es recomendada para menores de 15 años..

¿Por qué causa polémica No alimentes a los niños?

La hija de Steven Spielberg, Destry Allyn Spielberg, llega con todo en su debut como directora con No alimentes a los niños. La película, de 94 minutos, ya desde el tráiler dejó claro que viene cargada de tensión, suspenso y ese tipo de terror que se queda rondando en la cabeza.

Tal como explica SensaCine, la historia sigue a un grupo de chicos que intenta sobrevivir en un mundo donde un virus arrasó con casi todos los adultos. En medio del caos, una mujer los recibe en su casa y parece ser su salvación hasta que las cosas empiezan a volverse extrañas y el supuesto “refugio” se transforma en un lugar cada vez más peligroso.

Fuente: Trailer Oficial No alimentes a los niños: una historia que te llenará de terror desde el principio.

Y aunque el título hable de niños, muchos coinciden en que ellos son justamente quienes no deberían verla. Hay momentos fuertes, violencia, sustos intensos y una atmósfera pesada que puede ser demasiado para un menor. A pesar de su clasificación para mayores de 15 años, es de esas películas que conviene ver con criterio para evitar sobresaltos.

¿Qué dicen las críticas de 'No alimentes a los niños'?

A pesar de contar con Michelle Dockery y un elenco joven con experiencia en drama y suspenso, 'No alimentes a los niños' no logra aprovechar del todo ese potencial. Críticas especializadas, como la de La Estatuilla, señalan que ni el talento del reparto ni la puesta en escena alcanzan para sostener una propuesta que prometía mucho más.

La historia tenía todo para generar tensión y un terror más profundo, pero la presentación apresurada y poco desarrollada de los personajes impide conectar con ellos. Los jóvenes actores, que podrían haber sido el corazón del relato, quedan atrapados en escenas sin fuerza, dejando la impresión de que el elenco podía dar mucho más de lo que finalmente se ve en pantalla.

¿Cuál es el elenco de 'No alimentes a los Niños'?

El elenco está integrado por Zoe Colletti, Andrew Liner, Dean Scott Vazquez, Regan Aliyah, Joshuah Melnick y Emma Meisel, mientras que Michelle Dockery aporta un rol cargado de matices. Giancarlo Esposito suma su presencia en un escenario dominado por la incertidumbre, reforzando la oscuridad que envuelve la historia. En conjunto, construyen un thriller psicológico donde reinan el peligro, pero también la polémica.