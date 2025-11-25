Travis Barker de Blink-182 sorprende con palomazo junto a Fuerza Regida en el Don’t Fall in Love Fest 2025

Este fin de semana se celebró el "Don't Fall in Love Fest" 2025, un evento musical organizado por JOP, el líder de la agrupación de Fuerza Regida en el NOS Events Center ubicado en San Bernardino, California; el cuál a decir verdad nos ha traído una gran mezcla de música que jamás imaginamos y momentos únicos.

Y es que en pleno 2025 mientras aún hay algunos prejuicios musicales, nuestros artistas favoritos la están pasando de lujo colaborando entre ellos e impulsandose mutuamente, ejemplo de ello fue el palomazo entre Travis Barker, el legendario baterista de Blink-182 y Fuerza Regida.

¿Cómo fue la colaboración entre Travis Barker y Fuerza Regida?

El baterista de Blink-182, apareció sorpresivamente para tocar junto a Fuerza Regida generando emoción y desconcierto dentro de los asistentes del "Don't Fall in Love Fest", dejando ver su gusto por el regional, donde él mismo le puso su sello y adornó la presentación con sus ritmos.

Aunque esta colaboración únicamente quedó dentro del escenario, algunos fans comenzaron a especular sobre una posible colaboración para el estudio, pues la mezcla entre regional y el punk rock fue del agrado tanto de los asistentes como de los fans que han visto algunos fragmentos de la presentación a través de redes sociales.

¿Quienes estuvieron en el "Don't Fall in Love Fest" 2025?

Para esta segunda edición del “Don’t Fall in Love Fest” se logró un cartel que ha dejado en claro el crecimiento del movimiento de regional mexicano en Estados Unidos pues juntó a artistas como Future, Los Tucanes de Tijuana, Chief Keef, Banda MS, Snow Tha Product, Fuerza Regida.

Aunque de momento este festival solamente dura un día, se ha dejado ver la expansión y crecimiento por los headliners y se espera que en futuras ediciones este evento siga creciendo e incluso pueda llegar a México.