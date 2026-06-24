Impactante: un brujo de Ghana dio esta advertencia antes del partido contra Inglaterra

El futbol, en algunas ocasiones, parece regirse por fuerzas que escapan a la lógica táctica y el análisis estadístico. Antes del esperado duelo entre Inglaterra y Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una declaración se viralizó en las redes sociales y puso en duda el destino de la máxima estrella inglesa. Nana Kwaku Bonsam, uno de los brujos más reconocidos de Ghana, lanzó una advertencia que, tras el silbatazo final, ha dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Harry Kane fue embrujado?

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La promesa de Nana Kwaku Bonsam

Días antes del encuentro en Boston, el vidente no tuvo reparos en declarar sus intenciones públicamente: "Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz y sé qué debo hacer para detenerlo. No será una lesión grave, pero sí lo suficiente para ayudar a mi país". La contundencia de sus palabras no tardó en viralizarse, generando todo tipo de reacciones, desde el escepticismo absoluto hasta el temor de los aficionados ingleses. Sin embargo, lo que ocurrió dentro del terreno de juego terminó por alimentar el mito.

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El partido: Kane, en la sombra

Tal como presagiaba el brujo, Harry Kane pasó prácticamente desapercibido durante los 90 minutos. El capitán inglés, quien venía de una actuación estelar ante Croacia, se mostró desconectado, errático y lejos de su versión goleadora habitual.

La situación alcanzó su punto máximo en la ocasión más clara que tuvo Inglaterra: con el arco a su disposición, el goleador disparó el balón por encima del travesaño, cerrando una tarde para el olvido. Para muchos seguidores en redes sociales, el bajo rendimiento del delantero fue la confirmación de que la "maldición" o el trabajo esotérico mencionado por Bonsam tuvo un efecto directo. ¿Casualidad, coincidencia o una intervención sobrenatural?

Es importante aclarar que las prácticas de esoterismo, brujería o predicciones paranormales carecen de cualquier tipo de sustento científico o evidencia empírica. No obstante, este tipo de relatos forman parte del folklore que rodea a las grandes citas deportivas y se convierten en temas de gran popularidad que dominan la conversación en las redes sociales.