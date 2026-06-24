Lionel Messi cumple 39 años: así fue el emotivo saludo de la Selección Argentina en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por una cuestión de calendarios, Lionel Messi compartió más cumpleaños junto a sus compañeros de Selección Argentina que de sus seres queridos. Este 2026 no es la excepción y La Pulga celebra su aniversario de natalicio número 39 en el búnker de la Albiceleste. A pesar de encontrarse en Kansas City, lejos de su tierra natal, sus más cercanos intentan que disfrute de la actualidad. Y en los primeros minutos del miércoles ya llegaron los primeros saludos.

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🔝 39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán! 🤍🩵



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El homenaje de la AFA y el mundo del fútbol

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezó los festejos con un emotivo comunicado: “El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi”. El mensaje destaca no solo su carrera, sino su "protagonismo superlativo" en esta edición del torneo, donde a sus 39 años sigue siendo el eje central de la ilusión albiceleste y convirtió cinco goles en las primeras dos presentaciones.

A su vez, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, también se sumó a las muestras de cariño a través de sus redes sociales: "Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10". A estos saludos se unió la Conmebol, calificándolo como "la leyenda que hace felices a millones".

¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones! 🎂🇦🇷 pic.twitter.com/GEmyBtVlVF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 24, 2026

Un cumpleaños con sello de atleta

Lejos de la relajación, la víspera de su cumpleaños encontró a Messi trabajando. Minutos antes de la medianoche, el capitán compartió en el planeta virtual un video realizando una exigente sesión de gimnasio, parte de su recuperación tras el último encuentro ante Austria. Este nivel de profesionalismo fue destacado por su amigo y excompañero, Sergio "Kun" Agüero, quien le dedicó un afectuoso: "Feliz cumpleaños chaval. Te quiero".

Mientras se apagan las velas, el cuerpo técnico de la Selección Argentina evalúa los pasos a seguir. Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, surge la duda sobre el próximo compromiso frente a Jordania este sábado a las 23:00 (hora argentina).

Aunque el descanso es una opción lógica pensando en la fase de eliminación directa, el hambre competitiva de Messi es conocida por todos. No se descarta que el 10 salte al campo desde el inicio, o al menos sume minutos, buscando seguir alimentando una leyenda que, a los 39 años, parece no tener fin.