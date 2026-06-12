7 graciosos VIDEOS de mexicanos en el Mundial 2026 que superan la ficción y a la IA

El ambiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vive bajo el protagonismo de la afición mexicana. Dentro de los momentos más graciosos que se han encontrado bajo el ingenio y juego que destacan los mexicanos, hay videos que pueden superar a la propia inteligencia artificial.

Desde increíbles interacciones de los aficionados mexicanos con los turistas que arribaron al país hasta inesperados invitados que se pusieron la camiseta de la Selección Mexicana, aquí te compartimos 11 videos que han sacudido las redes sociales en estas últimas horas.

Afición comienza a invadir el Ángel de la Independencia|Luis Cortes/REUTERS

Los 8 videos graciosos de mexicanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los aficionados alemanes no dudaron en unirse a la justa mundialista y disfrutar de las atracciones que pueden haber en México. Sin embargo, no contaron con que unos aficionados mexicanos les recordaran aquella dura derrota en Rusia 2018 al cantarles “Chucky Lozano”.

los mexicanos gritandoles “el chucky lozano” a los alemanes

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

OFICIALMENTE EMPEZÓ EL MUNDIAL DE FUTBOL pic.twitter.com/esltYxQELq — Costalito Bávaro 🇲🇽 (@Costalito33) June 11, 2026

La música es un elemento que no puede faltar dentro de una cita mundialista. Las bandas regionales han provocado que los aficionados festejen, bailen y canten al son de sus melodías. Sin embargo, no contaron con que un aficionado chino se uniera al ruedo aportando sus propios pasos de baile.

Una vez más México ganándole a la IA pic.twitter.com/GHpwwNBmSC — Miriam ⁷ 🇲🇽 VIO A BTS (@jiminhoneybts2) June 11, 2026

Dentro de los puntos de encuentro en donde se encontraron miles de mexicanos apareció un extraño pero muy conocido objeto: una chancla. Conocida por ser un instrumento de castigo para varios mexicanos en la infancia, hoy se une a la fiesta mundialista en una presentación más amable para ser objeto de juego para el aficionado mexicano.

Dudo que en Estados Unidos o en Canada haga su aparicion la chancla de mamá Coco jajajajajajajaja



Mexico superando a la inteligencia artificial como siempre 😂 pic.twitter.com/yxb3pbQUv1 — El martes nos piden disculpas (@TioGuasonRenace) June 11, 2026

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Un curioso video irrumpió el mundo digital para mostrarnos que los patos también apoyaron a la Selección Mexicana. Dentro de la grabación puede verse como una aficionada contaba con su mascota portando el jersey del cuadro nacional.

Vete a la verga parece IA jajajajajajajaja cómo es posible que no nos hayan dado todo el mundial pic.twitter.com/NOnHjycOun — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) June 12, 2026

En la CDMX se unieron a la fiebre mundialista mediante un peculiar juego. Aficionados mexicanos optaron por hacer una pelea de trafitambos: quien vea caer su trafitambo, pierde.

Organizan peleas con trafitambos en el Ángel. pic.twitter.com/BemwoZvW7h — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) June 12, 2026

El primer triunfo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos dejó con múltiples olas verdes festejando el resultado. Sin embargo, dentro de la inmensa multitud destacó una pequeña figura vestida de rojo: un aficionado coreano que decidió unirse a la fiesta.

Que hacen los Mexicanos con un Coreano 😭😭😭😭



Están siendo la mejor sede de las tres pic.twitter.com/3LWKJw7Wgc — Jeff (@JeffFcb14) June 11, 2026

La llegada de la Selección de Corea del Sur a tierras mexicanas nos dirigía a una evidente fiesta entre ambas naciones. En ese sentido, los mexicanos no dudaron también en bailar al ritmo de la música coreana con la famosa canción Gangnam Style de PSY.

Mexicans dancing and singing GANGNAM STYLE with the Koreans in Mexico after South Korea's World Cup win 😭 pic.twitter.com/Of06aDWsTG — USMNT Only (@usmntonly) June 12, 2026

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

No te pierdas los 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. TV Azteca transmite los juegos de la Selección Mexicana en fase de grupos, además de los de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

