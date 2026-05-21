Este sería el 11 ideal de la Gran Final del Clausura 2026 combinando Pumas y Cruz Azul
Universitarios y Celestes se enfrentan en la definición para conocer al nuevo campeón de la Liga BBVA MX
Hay una durísima estadística que dice que Pumas UNAM le ganaría a Cruz Azul en la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Lo concreto es que ambos equipos llegan luego de hacer una gran fase regular del torneo y también tras una muy interesante Liguilla. En ese contexto, desde TV Azteca Deportes imaginamos cómo sería el 11 ideal combinando ambos equipos.
Con 6 jugadores extranjeros, 5 futbolistas mexicanos, 6 de La Máquina y 5 de Pumas, el equipo tendría en su mayoría a cracks que jugaron cerca de 20 partidos antes de la final de este Clausura 2026 —donde Cruz Azul no tenía estadio—. Las excepciones a eso son Jesús Orozco Chiquete (recién recuperado de una fractura) y de Christian Ebere (tuvo una increíble aparición en el último mes).
Los 11 mejores jugadores de la Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul
Portero
- Keylor Navas (Pumas, Costa Rica): 20 partidos jugados, 22 goles en contra, 8 vallas invictas.
Defensas
- Álvaro Angulo (Pumas, Colombia): 20 partidos jugados, 3 goles, 0 asistencias.
- Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul, México): 1 partido jugado, 0 goles, 0 asistencias (volvió de una dura lesión).
- Willer Ditta (Cruz Azul, Colombia): 20 partidos jugados, 0 goles, 2 asistencias.
- Jeremy Márquez (Cruz Azul, México): 20 partidos jugados, 3 goles, 0 asistencias.
TE PUEDE INTERESAR:
- Efraín Juárez lo ayudó y hoy Brasil lo convocó para la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Nelson Deossa podría volver a la Liga BBVA MX y no es con el equipo que crees
- Llegó gratis al Club América Femenil y fue la máxima figura del equipo campeón
Mediocampistas
- Carlos Rodríguez (Cruz Azul, México): 21 partidos jugados, 4 goles, 1 asistencia.
- Pedro Vite (Pumas, Ecuador): 21 partidos jugados, 1 gol, 1 asistencia.
- Agustín Palavecino (Cruz Azul, Argentina): 20 partidos jugados, 6 goles, 3 asistencias.
- Jordan Carrillo (Pumas, México): 20 partidos jugados, 6 goles, 3 asistencias.
Delanteros
- Robert Morales (Pumas, Paraguay): 21 partidos jugados, 8 goles, 2 asistencias.
- Christian Ebere (Cruz Azul, Nigeria): 14 partidos jugados, 4 goles, 0 asistencias.
¿Cuándo juegan Cruz Azul y Pumas la Gran Final del Clausura 2026?
Este jueves 21 de mayo desde las 8:00 p.m. (tiempo del Centro de México), Cruz Azul recibe a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes. La revancha que determinará el campeón del Clausura 2026 se definirá el próximo domingo 24 de mayo a las 7:00 p.m. (hora de la CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario, en CU.