Este sería el 11 ideal de la Gran Final del Clausura 2026 combinando Pumas y Cruz Azul

Hay una durísima estadística que dice que Pumas UNAM le ganaría a Cruz Azul en la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Lo concreto es que ambos equipos llegan luego de hacer una gran fase regular del torneo y también tras una muy interesante Liguilla. En ese contexto, desde TV Azteca Deportes imaginamos cómo sería el 11 ideal combinando ambos equipos.

Con 6 jugadores extranjeros, 5 futbolistas mexicanos, 6 de La Máquina y 5 de Pumas, el equipo tendría en su mayoría a cracks que jugaron cerca de 20 partidos antes de la final de este Clausura 2026 —donde Cruz Azul no tenía estadio—. Las excepciones a eso son Jesús Orozco Chiquete (recién recuperado de una fractura) y de Christian Ebere (tuvo una increíble aparición en el último mes).

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Los 11 mejores jugadores de la Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Portero

Keylor Navas (Pumas, Costa Rica): 20 partidos jugados, 22 goles en contra, 8 vallas invictas.

Defensas

Álvaro Angulo (Pumas, Colombia): 20 partidos jugados, 3 goles, 0 asistencias.

(Pumas, Colombia): 20 partidos jugados, 3 goles, 0 asistencias. Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul, México): 1 partido jugado, 0 goles, 0 asistencias (volvió de una dura lesión).

(Cruz Azul, México): 1 partido jugado, 0 goles, 0 asistencias (volvió de una dura lesión). Willer Ditta (Cruz Azul, Colombia): 20 partidos jugados, 0 goles, 2 asistencias.

(Cruz Azul, Colombia): 20 partidos jugados, 0 goles, 2 asistencias. Jeremy Márquez (Cruz Azul, México): 20 partidos jugados, 3 goles, 0 asistencias.

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Mediocampistas

Carlos Rodríguez (Cruz Azul, México): 21 partidos jugados, 4 goles, 1 asistencia.

(Cruz Azul, México): 21 partidos jugados, 4 goles, 1 asistencia. Pedro Vite (Pumas, Ecuador): 21 partidos jugados, 1 gol, 1 asistencia.

(Pumas, Ecuador): 21 partidos jugados, 1 gol, 1 asistencia. Agustín Palavecino (Cruz Azul, Argentina): 20 partidos jugados, 6 goles, 3 asistencias.

(Cruz Azul, Argentina): 20 partidos jugados, 6 goles, 3 asistencias. Jordan Carrillo (Pumas, México): 20 partidos jugados, 6 goles, 3 asistencias.

Delanteros

Robert Morales (Pumas, Paraguay): 21 partidos jugados, 8 goles, 2 asistencias.

(Pumas, Paraguay): 21 partidos jugados, 8 goles, 2 asistencias. Christian Ebere (Cruz Azul, Nigeria): 14 partidos jugados, 4 goles, 0 asistencias.

¿Cuándo juegan Cruz Azul y Pumas la Gran Final del Clausura 2026?

Este jueves 21 de mayo desde las 8:00 p.m. (tiempo del Centro de México), Cruz Azul recibe a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes. La revancha que determinará el campeón del Clausura 2026 se definirá el próximo domingo 24 de mayo a las 7:00 p.m. (hora de la CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario, en CU.

