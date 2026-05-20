Cruz Azul NO tiene estadio para la final vs Pumas y renta este de un club icónico

Además de la gran polémica que hay en torno al árbitro de la final de Cruz Azul y Pumas UNAM, también surge la incógnita del estadio del equipo de Joel Huiqui. Pues La Máquina se quedó sin casa debido a que el Estadio Banorte (antes Azteca y hoy Estadio Ciudad de México) fue cedido para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

No obstante, Cruz Azul renta el Estadio Ciudad de los Deportes, de un club histórico como América Femenil, quien se aseguró ser quien lo utilice de ahora en más y donde acaba de ganar el Clausura 2026 Femenil. De todos modos, desde la escuadra celeste ya han pintado el vestuario local para darle su identidad antes de la final de la Liga BBVA MX.

La insólita historia de Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes

Ahora conocido como Ciudad de los Deportes, esta fue la casa de Cruz Azul entre 1996 y 2018, cuando se lo conocía como ‘Estadio Azul’. También la utilizó en 2024, cuando se marchó por supuestos desacuerdos con los dueños y las altas tarifas de renta. Ahora retornará a ese lugar buscando ser campeón de otro torneo de la Liga MX.

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Cruz Azul fue desplazado de los dos estadios de la final

Además de haber salido del Estadio Ciudad de los Deportes, también fue desplazado del Olímpico Universitario. Luego de ganar la Concachampions allí, antes de iniciar el Clausura 2026, Pumas lo quitó de CU. Por todo esto, La Máquina debió salir de la Ciudad de México.

MOVIMIENTO EN EL CIUDAD DE LOS DEPORTES



Personal de Cruz Azul llegó al inmueble de la Colonia noche Buena con pintura 🎨🫟👩‍🎨



Solo pintarán vestidores y pondrán el escudo de La Máquina @record_mexico pic.twitter.com/f9MTYP4ZWs — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) May 19, 2026

Partidos de Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

El conjunto celeste tuvo que mudar varios de sus partidos de alta convocatoria al estado de Puebla. Prácticamente jugó toda la fase regular del Clausura 2026 y su participación en la Concachampions 2026 en ese recinto. Claro, el Estadio Banorte (antes Azteca) estaba en plena remodelación en vísperas de la Copa del Mundo. Cambió recién para la Jornada 17.

Los partidos de Cruz Azul en el Estadio Azteca (ahora Banorte) en 2026

“CF Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa. Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México”, expresó el comunicado oficial.

Al margen de ese encuentro contra los Rayos, y aunque la directiva había asegurado que los partidos de la Liguilla se seguirían manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, finalmente también se dieron en el Estadio Banorte, tanto en cuartos de final con Atlas como en semifinales con Chivas. Ahora, buscará ser campeón en dos estadios que ya conoce y que fueron su casa.