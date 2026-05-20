Nelson Deossa podría volver a la Liga BBVA MX y no es con el equipo que crees

Con algunos equipos centrados en la definición del Clausura 2026 y de la Concacaf Champions Cup 2026, la mayoría de los clubes de la liga BBVA MX ya piensan en el próximo torneo y para eso será muy importante el mercado de fichajes de verano. Uno de los nombres que toma fuerza es el de Nelson Deossa. Podría regresar a México, pero no es el equipo que todos creen.

Al hablar del mediocampista colombiano, prácticamente todos pensarían que podría ser refuerzo de los Rayados de Monterrey. De hecho, hay rumores de que La Pandilla tiene una cláusula de prioridad de recompra. Aunque eso no fue informado oficialmente, si hay otros pretendientes de México que estarían interesados en Deossa, el zurdo de 26 años.

Betis rechazó una oferta de 15 millones de euros por Deossa|Crédito: Real Betis / X

Los clubes de la Liga BBVA MX que ya habrían hecho averiguaciones por Nelson Deossa

Distintos reportes que llegaron de medios partidarios de Club América y de Cruz Azul aseguran que los dos equipos capitalinos habrían puesto sus ojos en el volante colombiano con pasado en el conjunto regiomontano. De todos modos, no hubo ninguna oferta formal por ahora pero todos los caminos apuntan a una salida del Real Betis.

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La salida de Nelson Deossa de Rayados de Monterrey y el fracaso en Europa

Tras un excelente rendimiento en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, el interés de Europa llegó rápidamente por Deossa. Sin embargo, desde su llegada al Real Betis nada fue como se lo esperaba, pues tuvo lesiones, no fue considerado como pieza importante por el entrenador y sus estadísticas estuvieron muy por debajo de lo que todos esperaban de él.

Algo que llama la atención es que el Betis había pagado 11.7 millones de euros para hacerse con los servicios del oriundo de Colombia. Lejos de resultar como esperaban, ahora los reportes que llegan desde España dicen que le buscarán salida en este mercado de verano.

Los números de Nelson Deossa con el Real Betis

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, estos son los números de Deossa en Betis:

32 partidos jugados

16 titularidades

0 goles convertidos

1 asistencias.