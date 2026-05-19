Llegó gratis al Club América Femenil y fue la máxima figura del equipo campeón

Mientras muchos no pueden creer quién es la jugadora mejor pagada del Club América Femenil, la directiva de Coapa concretó una de las operaciones estratégicas más brillantes en la historia reciente del futbol de mujeres de México. Una mediocampista de clase internacional se incorporó a las Águilas a coste cero para liderar la obtención de la tercera estrella.

La volante española Irene Guerrero se consolidó como la gran figura de la rama femenil de las Águilas. Tras su paso por el histórico Manchester United de Inglaterra, la monarca aportó jerarquía en el Nido de Coapa. Transformó la dinámica ofensiva del conjunto comandado por Ángel Villacampa. Además, esta estrella de América logró algo increíble junto a una de Toluca.

Los números de Irene Guerrero en el Club América Femenil en el Clausura 2026

El despliegue de la experimentada centrocampista ibérica fue espectacular para las Águilas de Coapa. Su influencia directa ayudó en muchos aspectos del juego del América. Las estadísticas avanzadas la posicionaron de forma unánime como la futbolista más determinante de toda la competencia del futbol mexicano femenil durante este certamen.

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Jugadora mejor evaluada del torneo Clausura 2026

1° lugar en toques en el área rival

1° lugar en remates a puerta realizados con éxito

1° lugar en conducciones progresivas en el campo

1° lugar en pases clave para sus compañeras

4° lugar en el rubro general de G+A

La talentosa futbolista originaria de Sevilla exhibió una regularidad impecable a lo largo de todo el exigente semestre con la playera azulcrema. Las cifras de la jugadora de 29 años confirman su enorme aporte a la plantilla campeona.

La enorme trayectoria de Irene Guerrero, la figura del América Femenil

Irene Guerrero inició su trayectoria profesional en el Real Betis. Posteriormente defendió la camiseta del Levante UD. Fichó por el Atlético de Madrid, donde ganó la Copa de la Reina. Dio el salto internacional hacia el Manchester United de Inglaterra. Finalmente llegó al Club América en condición de agente libre y terminó siendo campeona del Clausura 2026 en México.

