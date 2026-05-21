Pumas UNAM le ganaría la Gran Final a Cruz Azul, según esta durísima estadística

Pumas volverá a jugar una final de Liga BBVA MX después de seis años y el rival a vencer será Cruz Azul, partido definitorio que se jugará por tercera vez en la historia. El equipo de Efraín Juárez llega como leve favorito al haber finalizado la Fase Regular del Clausura 2026 como líder, pero además tendrá a favor un duro antecedente que arrastra el combinado cementero en finales del futbol mexicano.

Este jueves 21 de mayo se disputará la primera Final del Clausura 2026 en el Estadio de la Ciudad de los Deportes donde Cruz Azul hará de local tras haber entregado el Estadio Azteca a la FIFA. Si bien es cierto que los celestes tendrán la posibilidad de alcanzar la Décima estrella, podrían convertirse en el máximo perdedor en la historia de la Liga BBVA MX y, a su vez, estirar una racha totalmente negativa.

Crédito: Mexsport

El pésimo antecedente de Cruz Azul en finales

Será la novena final de futbol mexicano que La Máquina afrontará desde el Torneo de Invierno 1999. Sin embargo, los antecedentes del equipo cementero son para nada alentadores. Y es que Cruz Azul cayó en siete de las últimas ocho finales de Liga BBVA MX que disputó hasta la fecha. Solamente consiguieron el título del Guardianes 2021 cuando lograron derrotar a Santos Laguna en la final.

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En el resto de partidos definitorios, fue Cruz Azul el equipo que finalizó como subcampeón. Estos son todos los antecedentes:



Invierno 1999: Empató 2-2 la ida contra Pachuca y perdió 0-1 la vuelta por gol de oro

Clausura 2008: Perdió 1-2 la ida contra Santos y empató 1-1 la vuelta

Apertura 2008: Perdió 0-2 la ida contra Toluca, ganó 0-2 la vuelta y perdió 7-6 en penales

Apertura 2009: Perdió 4-3 la ida contra Rayados de Monterrey y perdió 1-2 en la vuelta

Clausura 2013: Ganó 1-0 la ida contra América, perdió 2-1 la vuelta y cayó 4-2 en penales

Apertura 2018: Empató 0-0 la ida contra América y perdió 0-2 la vuelta

Guardianes 2021: Ganó 0-1 la ida contra Santos y empató 1-1 la vuelta

Clausura 2024: Empató 1-1 contra América y perdió 1-0 la vuelta

Cruz Azul ha perdido siete de sus últimas ocho Finales en Liga MX. pic.twitter.com/hiF6kYU38m — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) May 21, 2026

Pumas buscará cortar con una larga sequía

Por el lado de los Felinos, buscarán acabar con una sequía de 15 años sin conseguir un título de Liga BBVA MX. La última vez que la UNAM logró ser campeón del futbol mexicano fue en el Clausura 2011. En aquella ocasión, el cuadro universitario había finalizado la Fase Regular como sublíder, solo por detrás de Tigres de la UANL, y consiguió disputar la Final contra Monarcas Morelia, misma que terminó consagrándose.

Desde entonces, ha disputado dos finales de Liga BBVA MX: el Apertura 2015 contra Tigres y Guardianes 2020 contra León, ambas siendo derrotado. Ahora, Pumas buscará que la tercera sea la vencida y así conseguir la Octava estrella que tanto desea.