Joya del Club América tiene ofertas de grandes clubes, pero prefiere quedarse con las Águilas

El mercado de fichajes ya está al rojo vivo tras finalizar el Clausura 2026 y se supo que una estrella de Boca Juniors podría llegar a la Liga BBVA MX. En ese marco, el Club América también está atento a los movimientos que se pueden dar en las próximas semanas en todas sus variantes. En la rama femenil, el equipo campeón tendría ofertas grandes por una estrella.

Mientras América ya tendría algunas bajas casi aseguradas en su rama varonil, la plantilla femenil también se podría ver afectada tras ganar el Clausura 2026 y la W Concachampions. En Coapa todos estaban en vilo tras los éxitos recientes y habría existido la posibilidad de perder a Scarlett Camberos, de las mejores pagadas y referente, pero ella elegiría quedarse en el Nido.

¿Scarlett Camberos se va del América? Los rumores de la NWSL

De acuerdo con reportes emitidos por 'Zona Futbol Femenil', varios equipos de la National Women's Soccer League (Estados Unidos) tenían la mira puesta en Scarlett Camberos. Las especulaciones apuntaban a que la liga estadounidense ya había presentado propuestas formales muy atractivas para convencer a la delantera mexicana de abandonar la Liga MX Femenil.

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Rápidamente se apagaron las alarmas y Scarlett Camberos se queda en el América Femenil

Ante la ola de comentarios en redes sociales, el propio padre de la jugadora salió a desmentir las versiones con un posteo en su cuenta de Twitter. Además, distintos reportes con cercanía a la plantilla del América Femenil confirmaron que no se dará ninguna salida hacia EE.UU. y que seguirá vistiendo los colores del cuadro de Coapa.

Scarlett Camberos anota Hat-Trick |MEXSPORT

La edad y experiencia de la referente azulcrema

A sus 25 años de edad, la atacante vive su mejor momento profesional en territorio mexicano. Se ha consolidado como la portadora del dorsal número 10 y capitana indiscutible del esquema americanista. La noticia de su permanencia definitiva fue recibida con total euforia por los seguidores azulcremas. Consideran que la seleccionada nacional ya tiene un estatus de leyenda.

Los éxitos respaldan plenamente la decisión de permanecer con las Águilas. La futbolista viene de levantar el campeonato de la Liga MX Femenil tras derrotar a Rayadas de Monterrey en la gran final. Por si fuera poco, coronó un semestre histórico al conquistar la Concacaf W Championship venciendo al Washington Spirit, sellando así un brillante doblete.

