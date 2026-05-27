Era de los mejores de Chivas, Milito lo ignoró y hoy suena para reforzar a Club América

Así como se habla de que Chivas solo aporta dos cracks a la convocatoria de la Selección Mexicana, también ha trascendido que podría tener refuerzos y bajas de peso en este mercado de fichajes. Uno de los jugadores que era figura del Guadalajara pero fue borrado por Gabriel Milito en el Clausura 2026 ahora suena para reforzar a Club América.

Mientras un jugador de Chivas es de los convocados favoritos por Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, hay otros jugadores del “Rebaño Sagrado” que no atraviesan la misma suerte. En ese contexto, con la directiva de las Águilas y de la escuadra tapatía en plena planeación para el Apertura 2026, comenzó a sonar el nombre de Erick Gutiérrez para el América.

Erick Gutiérrez dejaría Chivas en junio|Mexsport

Según distintos reportes que se han dado en las últimas horas, las Águilas no verían con malos ojos al Guti ante una eventual baja de Jonathan dos Santos, un movimiento que rompería el panorama de la Liga BBVA MX. Sin embargo, las negociaciones no serían fáciles y por ahora no trascendió nada desde el interior del Nido de Coapa sobre el ex PSV de los Países Bajos.

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Érick Gutiérrez fue borrado por Gabriel Milito

La situación del "Guti" dio un giro radical tras la llegada de Gabriel Milito al banquillo del Guadalajara. A pesar de haber sido uno de los hombres más importantes del Rebaño en torneos anteriores, el estratega argentino lo ignoró por completo y no le otorgó ni un solo minuto de juego durante todo el Clausura 2026.

Erick Gutierrez of Guadalajara during the game Guadalajara vs Sporting Kansas City, corresponding to the group stage of the Leagues Cup 2023, at Childrens Mercy Park Stadium, on July 31 2023.



Erick Gutierrez de Guadalajara durante el partido Guadalajara vs Sporting Kansas City, correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2023, en el Estadio Childrens Mercy Park, el 31 de Julio de 2023.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Milito lo borró completamente de la plantilla del “Rebaño Sagrado” para el Clausura 2026. Pues no lo puso en ninguno de todos los partidos, ni en la Liguilla a pesar de haber perdido jugadores que se marcharon con la Selección Mexicana. Por todo eso, se espera que se dé la salida de Guti en este mercado de fichajes.

¿Qué tan probable es el traspaso de Érick Gutiérrez al América?

Al no entrar en los planes del cuerpo técnico, el sinaloense fue descartado, lo que desató de inmediato las especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, aunque el rumor tomó fuerza en redes sociales, la realidad es que dentro de la institución azulcrema aún no existen indicios de un movimiento formal. La directiva liderada por Santiago Baños maneja otros perfiles prioritarios.

Los números de Érick Gutiérrez en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Érick Gutiérrez en Chivas de Guadalajara: