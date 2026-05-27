Fracasó en la Liga BBVA MX, pero remontó y hoy jugará una final en Europa

Alexandre Zurawski, mejor conocido como Alemão, está en las puertas de obtener su primer título como futbolista profesional. El delantero brasileño disputará esta tarde la final de la UEFA Conference League con Rayo Vallecano y podría coronarse a pocos meses de haber dejado la Liga BBVA MX siendo realmente un fracaso. Y es que su estancia en el futbol mexicano no pasó de los dos meses.

El fugaz paso de Alemão por la Liga BBVA MX

Pocos recuerdan el paso de Alemão por el futbol mexicano. El atacante llegó en julio de 2025 desde Internacional de Porto Alegre para disputar el Apertura 2025 con Pachuca, pero nadie esperaba que su participación en México durara tan poco tiempo. Resulta que, en menos de dos meses, el brasileño fue transferido al conjunto de Vallecas, precisamente, el 1 de septiembre de eses mismo año.

|MEXSPORT

Cabe destacar que la directiva de los Tuzos aceptaron la oferta de 5.3 millones de dólares por parte del Rayo Vallecano. A pesar de que se trataba de un fichaje totalmente reciente, en Hidalgo vieron con buenos ojos la venta por distintos factores: recuperaron los 3.5 millones de dólares invertidos rápidamente y, además, se desprendieron de un jugador que ya había manifestado públicamente que su adaptación a México estaba siendo difícil.

TE PUEDE INTERESAR:



Como si fuese poco, el Grupo Pachuca se quedó con el 20 por ciento de una futura venta, por lo que podrían seguir sumando dinero gracias a Alemão si es transferido a otro equipo durante el mercado de fichajes. De esta manera, el brasileño se despidió de forma inesperada de la Liga BBVA MX y con apenas seis partidos jugados en la categoría. Hoy su carrera dio un giro de 180 grados.

Alemao, ex de Pachuca, disputará la final de la Conference League con Rayo Vallecano.|@9alemao

Alemão puede ser campeón de Conference League

Este miércoles 27 de mayo, el Rayo Vallecano se enfrentará al Crystal Palace de la Premier League para definir el nuevo campeón de la Conference League, torneo de tercer orden a nivel internacional en Europa. El juego a duelo único está estipulado para iniciar a las 13:00 horas (tiempo Centro de México) y se llevará a cabo en Leipzig, Alemania.

Cabe resaltar que Alemão viene de anotar los dos goles del conjunto español en Semifinales ante el Racing de Estrasburgo, tantos que le permitieron alcanzar la ansiada final y soñar con el título. Por otro lado, los ingleses vienen de eliminar al Shakhtar de Ucrania ganando ambos partidos. Tras haber salido de México hace un año, el brasileño está a centímetros de ganar su primer trofeo internacional.