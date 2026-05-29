Así quedaría el 11 perfecto de Pumas para el Apertura 2026: los fichajes BOMBA

Pumas UNAM ganó un partido y con eso quiere dejar atrás la dolorosa derrota con Cruz Azul en la gran final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. A sabiendas de esto, el equipo liderado tácticamente por Efraín Juárez quiere mejorar la plantilla de cara al Apertura 2026 y para eso suenan distintos refuerzos y posibles bajas, tanto titulares como suplentes.

La idea de Pumas es evitar bajas y mantener la base del equipo subcampeón de México. Sin embargo ya hay fuertes rumores de posibles incorporaciones para ayudar al club Universidad Nacional a mejorar lo hecho recientemente y así conquistar un nuevo título dejando atrás los 15 años de sequía. Se apuesta mucho por hacer un buen mercado de fichajes cubriendo ciertos lugares.

Crédito; Mexsport

Así quedaría el 11 ideal de Pumas UNAM según los rumores de fichajes

La portería no es ninguna zona de discusión ya que Keylor Navas (si se queda) es el favorito de la afición y el cuerpo técnico. En la defensa se mantendrían Rodrigo López, Nathan Silva y Álvaro Angulo, mientras a Rubén Duarte le tocaría competir con Miguel Tapias, futbolista que llegaría gratis desde las Chivas de Guadalajara. Ahí estaría el primer refuerzo universitario.

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En el Clausura 2026 los mediocentros que sumaron más minutos fueron Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla, a quienes buscarían retener en el equipo. Y que sorprendió todo fue Jordan Carrillo, que Pumas quiere comprar tras concluir su préstamo en Santos Laguna. Ahí estaría el segundo fichaje oficial en la plantilla universitaria.

El ataque para este Apertura 2026 estaría como siempre con Robert Morales y Juninho, sumando la posible incorporación de Josué Ovalle, el chileno que estuvo a préstamo en el Mazatlán. Esto representaría el tercer refuerzo de la institución pensando en el próximo torneo.

Algunos de los jugadores más importantes que quedarían afuera del 11 titular serían Uriel Antuna, el mencionado Tapias, Alan Medina, Memote Martínez y el cuarto refuerzo: Juan José Calero. Este último tiene 27 años y llegaría desde Venados FC de la Liga Expansión MX. Y colombiano se desempeña como centrodelantero y tiene un aporte goleador muy alto.

