El equipo que brilló en la Liguilla de la Liga BBVA MX podría quedarse sin portero

Pumas fue el equipo revelación del Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez venía de tener un Apertura 2025 para el olvido, torneo donde fueron eliminados a manos del Pachuca en el ya antiguo Play-In. Sin embargo, el técnico mexicano logró dar una identidad a su equipo, logrando alcanzar la Final de la Liga BBVA MX. El resultado no fue el esperado para los universitarios, ya que cayeron por la mínima contra Cruz Azul.

El golpe fue duro para la UNAM, a tal punto de que la continuidad de Efraín Juárez como entrenador se puso en duda. No obstante, no fue el único elemento en abrir la puerta de salida, ya que Keylor Navas tampoco confirmó su continuidad en Pedregal. Tras perder el título del Clausura 2026, el portero costarricense no aseguró que cumplirá la totalidad de su contrato con Pumas al ser consultado.

Keylor Navas deja en el aire su futuro en Pumas

“La afición (de Pumas) me ha tratado bien, el club también, pero el futuro sólo Dios lo sabe”, fue lo que expresó el capitán del equipo auriazul tras ser consultado sobre si respetará su contrato o si buscará un nuevo destino en el mercado de verano. De esta manera, el guardameta de 39 años deja en claro que analiza cada paso de su carrera detenidamente y su salida de México podría ser una realidad tras la Copa Mundial de la FIFA™.

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Cabe recordar que Navas viene de renovar su contrato con Pumas meses atrás. El arquero tico llegó a un acuerdo de renovación y estampó su firma para extender su vínculo por un año más con los universitarios. En estos momentos, el histórico portero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con la UNAM, aunque su continuidad no está asegurada debido a sus recientes declaraciones ante la prensa local.

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Keylor Navas decidirá su futuro tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

“Ahora es difícil decir cómo se siente uno porque después de un partido así uno obviamente se siente triste. No es como el momento de conectar el corazón con la mente porque venimos de un momento complicado. Las vacaciones son necesarias para despejar mentes y recargar energías”, fue lo que expresó Navas, dejando entrever que el receso mundialista será de ayuda para definir su futuro.

“Yo disfruto nada más. Cuando uno llega a este tipo de madurez lo que hace es disfrutar el día a día. No sabemos el futuro, hay que vivir el hoy. Cuando uno va viendo cómo es el futbol sabe que un día pasa una cosa y al otro día pasa otra. Lo que uno trata es disfrutar hasta que Dios quiera”, sentenció el guardameta tico.

