Pumas UNAM derrota a la Selección de Ecuador y deja atrás la dolorosa final ante Cruz Azul

Pumas dejó atrás la dolorosa final ante Cruz Azul que le costó perder la oportunidad de conquistar su octavo campeonato de la Liga BBVA MX. Ahora, la cantera de la UNAM saca la casta en prestigioso torneo al derrotar 2-1 a la Selección de Ecuador, en la denominada Copa Oro.

El conjunto universitario Sub-17 le pegó a La Tricolor en la Copa Mitad del Mundo, que se disputa en Ecuador. Los goles de la UNAM estuvieron a cargo de Rogelio Carreón y José Herrera, mientras que del país anfitrión descontó Diego Monzón. Conoce qué pasará con Jordan Carrillo en la escuadra auriazul.

El conjunto universitario venció 2-1 a la Selección de Ecuador.|Pumas MX Cantera

Los detalles de la Copa Mitad del Mundo en la que participa Pumas

Pumas forma parte de la décima edición del torneo más prestigioso de la región, que es organizado por el Club Independiente del Valle y que se disputará del 26 de mayo al 6 de junio. En el torneo se miden las mejores canteras de equipos, en busca de salir con el campeonato de la categoría Sub-18.

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En esta edición, compiten 16 equipos del continente americano, distribuidos en 4 grupos con el mismo número de participantes. Los primeros 2 avanzarán a los Cuartos de Final para disputar la denominada Copa Oro. Mientras que el tercer y cuarto peldaño se pelearán por la Copa Plata.

El grupo de Pumas en la Copa Mitad del Mundo

Pumas sumó su primera victoria del torneo, por lo que se posiciona en la primera posición, en espera de ganar sus 2 partidos restantes para avanzar a los Cuartos de Final y ganar la Copa Oro. No obstante, tendrá que medirse ante grandes canteras de América.

