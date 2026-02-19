12 diseños de uñas plata que se ven elegantes en cualquier mujer: puedes usarlas para hacer deporte
Incluso, estos modelos puedes combinarlos con diferentes colores y son aptos para llevar hasta eventos especiales
Las uñas de color plata son sinónimo de elegancia al ser aptas para llevar a un evento especial, pero también se ven muy bien mientras haces deporte. Por ello, traemos para ti estos 12 diseños de este tipo de manicura que se le ven bien a cualquier mujer. En cambio, si lo que buscas es algo en dorado, estos 9 ejemplos en pies son lo tuyo si practicas natación.
De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, las uñas plata las puedes combinar con colores como el negro, tono perfecto para llevar a la oficina, eventos de noche o practicar algún deporte, ya que combina textura, brillo y se puede llevar en diferentes formas. Échales un ojo a estos 42 modelos en gelish que duran bastante tiempo.
Los mejores diseños de uñas color plata
1. Brillosas: Si el color plata es elegante, agregándole brillos le das un plus y más visibilidad a tu manicura.
2. Negras: Los colores plata y negro son una gran combinación. Con este diseño “matas a 2 pájaros de un tiro”, pues son ideales para entrenar y para eventos sociales.
3. French: El diseño más clásico y confiable de la manicura, por lo que no podía faltar en el conteo.
4. Minimalistas: Si no te gustan los diseños ostentosos, solo basta con agregar el tono del esmalte y listo.
5. Efecto de ojo de gato: Realza tus diseños con este efecto, que en los últimos años se ha consolidado como el favorito de toda mujer.
6. Encapsuladas: Agrégale a tu diseño esa cápsula de gel o acrílico con la decoración que más te guste; puedes optar por flores secas.
Las mejores formas de uñas en color plata
7. Almendradas: Son las uñas que han marcado tendencia en los últimos años y de las más utilizadas por las famosas.
8. Cuadradas: Este diseño es ideal si lo que buscas es durabilidad, ya que muy difícilmente se rompen.
9: Ovaladas: Son muy cómodas y perfectas para las mujeres a las que no les gustan las uñas demasiado largas. Con ellas, podrás practicar todos los deportes sin preocupación de que se te dañe la manicura.
10. Cuadradas con bordes redondeados: Es uno de los estilos más comunes en el mundo de la manicura y lo mejor de todo es que se adapta a todo tipo de estilo.
11. Al natural: Menos y más, y se puede aplicar en este diseño, pues solo bastará con agregarle un toque de plateado.
12: Redondas: Son ideales para las mujeres que tienen las manos pequeñas y los dedos cortos.