CONFIRMADO: el primer cruce de 16avos de final del Mundial 2026 tendrá a un equipo de CONCACAF

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó a entregar sus primeros clasificados y también confirmó el primer enfrentamiento de los dieciseisavos de final. Luego de los resultados registrados el 25 de junio, Canadá y Sudáfrica se medirán en la siguiente ronda, en un duelo que ya quedó asegurado matemáticamente.

El conjunto canadiense avanzó como segundo lugar del Grupo B después de caer ante Suiza en la última jornada, mientras que Sudáfrica sorprendió al quedarse con la segunda posición del Grupo A gracias a su triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur. Ese resultado permitió a los africanos firmar una clasificación histórica a la fase eliminatoria.

Sudáfrica pasó a los 16avos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Canadá y Sudáfrica abrirán los cruces de eliminación directa

Con las posiciones ya definidas en ambos sectores, el reglamento del torneo emparejó automáticamente al segundo lugar del Grupo A con el segundo del Grupo B. De esta manera, Canadá y Sudáfrica protagonizarán el primer partido confirmado de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Para Canadá será una oportunidad de seguir haciendo historia como uno de los tres países anfitriones del certamen. Aunque perdió el liderato de su grupo en la última fecha, logró avanzar a la ronda de eliminación directa y buscará aprovechar el respaldo de la afición de CONCACAF para mantenerse con vida en el torneo.

Canadá pasó a 16avos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sudáfrica, por su parte, llega impulsada tras una de las grandes sorpresas de la fase de grupos. El equipo africano dejó fuera a Corea del Sur y consiguió una clasificación que pocos pronosticaban antes del inicio de la competencia.

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