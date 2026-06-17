No solo el portero de Argelia: el otro hijo de Zidane que se RETIRÓ del fútbol porque ningún club lo quería

La familia Zidane volvió a aparecer en el radar de los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este martes 16 de junio, la Selección de Argelia cayó 3-0 frente a Argentina en un partido correspondiente a la fase de grupos disputado en Kansas, encuentro que contó con la presencia de Luca Zidane bajo los tres palos del conjunto africano. Sin embargo, mientras uno de los hijos de Zinedine Zidane continúa activo en el futbol internacional, otro tomó una decisión muy distinta hace poco tiempo.

Se trata de Enzo Zidane, el hijo mayor de la leyenda francesa, quien sorprendió al anunciar su retiro profesional en septiembre del 2024 a los 29 años de edad después de permanecer varios meses sin encontrar equipo. La noticia llamó la atención debido a que muchos esperaban verlo consolidarse en el futbol europeo gracias a la formación que recibió en las fuerzas básicas del Real Madrid.

La carrera de Enzo Zidane lejos de los reflectores

A diferencia de su padre, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Enzo nunca logró establecerse en la élite del futbol europeo. Tras completar gran parte de su desarrollo en las categorías inferiores del Real Madrid y pasar por el Real Madrid Castilla, inició un recorrido por diversos clubes de España, Portugal y Suiza en busca de continuidad.

El mediapunta defendió los colores de equipos como Alavés, Rayo Majadahonda, Almería, Fuenlabrada, Lausanne Sport y Deportivo Aves. A pesar de acumular más de 200 partidos como profesional, nunca pudo asentarse en una institución de primer nivel y terminó quedándose sin contrato tras su salida del Fuenlabrada en 2023.

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Diversos medios deportivos europeos señalaron que, después de varios meses sin recibir ofertas que le resultaran atractivas, el futbolista optó por poner fin a su trayectoria profesional. Enzo decidió no continuar su carrera fuera de Europa y eligió enfocarse en nuevos proyectos personales lejos de las canchas.

Los números que dejó el hijo mayor de Zinedine Zidane

Durante su etapa como profesional, Enzo Zidane disputó más de 200 encuentros oficiales entre ligas nacionales y competiciones internacionales. Además, registró 13 goles y 24 asistencias, cifras que reflejan una carrera respetable, aunque distante del legado construido por su padre con Francia, Juventus y Real Madrid.

Mientras tanto, otros integrantes de la familia Zidane continúan vinculados al futbol. Luca Zidane sigue en actividad y fue parte del plantel de Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras que sus hermanos Theo y Elyaz también desarrollaron carreras dentro del futbol profesional.

Enzo Zidane se retiró del futbol a sus 29 años |La Tercera

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