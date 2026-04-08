Estos son los 2 equipos de la Liga BBVA MX que tienen los aficionados más fieles

Mientras que André Jardine le hizo un particular pedido a los fanáticos del Club América, lo cierto es que la mayoría de los equipos de la Liga BBVA MX tienen aficionados muy presentes y que apoyan mucho en cada partido, ya sea desde los estadios o desde sus hogares. Sin embargo, un reciente informe de la IA de Google nombró a las dos hinchadas más fieles de México.

La inteligencia artificial de Gemini no dudó en escoger como una de las dos mejores aficiones de la Liga MX a Chivas —que llegaría peor que América a un eventual cruce en la Liguilla— y, a la misma altura, a Tigres de la UANL. La IA analizó el fervor del futbol mexicano e intentó medir la fidelidad en base a la presencia incondicional.

aficion chivas

“Tras estudiar datos de asistencia, Gemini identifica a dos instituciones que sobresalen por el compromiso de sus seguidores, incluso en los escenarios más adversos de la liga profesional, basando su argumento en la resiliencia y el arraigo”, explicó la IA, y mencionó a los regiomontanos y a los de Guadalajara.

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Tigres UANL: El fenómeno de "La Incomparable"

La IA de Gemini señala a Tigres UANL como máximo exponente de fidelidad. Su afición, "La Incomparable", mantiene una lista de espera para abonos. Sin importar la tabla, el Estadio Universitario es un lleno casi garantizado, demostrando una devoción regional estadísticamente inigualable en el continente.

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La lealtad felina, según Gemini, nace de una identidad comunitaria. Para sus seguidores, el club es un pilar social. Las "Invasiones Tigres", donde miles de fanáticos viajan por México transformando estadios ajenos en territorio propio, son calificadas como la expresión máxima de apoyo de una afición.

Chivas de Guadalajara: Identidad sobre resultados

Pese a largas sequías de títulos, la afición mantiene un vínculo inquebrantable con Chivas. “Jugar exclusivamente con mexicanos genera un sentimiento nacionalista único”, dice Gemini. Por todo esto el “Rebaño Sagrado” es un fenómeno social vigente en cada rincón del país.

Imagen, Twitter|OMAR ALLAN ACOSTA PALACIOS

Asistencia a estadios en México en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, según Transfermarkt