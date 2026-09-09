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2 jugadores de Chivas que fueron fundamentales en el torneo pasado y hoy no juegan

Chivas tuvo un torneo pasado que estuvo cerca de la perfección. Hoy, en pleno Apertura 2026, ha “apartado” a dos elementos fundamentales hace unos meses.

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|X: Chivas

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Chivas ha venido de menos a más en esta temporada de la mano de Gabriel Milito, entrenador que tuvo que decirle adiós a Armando González pero que, sin embargo, reforzó su centro del campo a través de las contrataciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, este último de Pumas.

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Tal situación ha hecho que el mediocampo de Chivas esté reforzado con respecto al torneo anterior; sin embargo, también es una realidad que en el Guadalajara hay dos jugadores que no han estado tan activos en este torneo a pesar de que la temporada pasada fueron vitales para el entrenador argentino.

¿Quiénes son los jugadores de Chivas que no han tenido protagonismo en el torneo?

Más allá de un tema táctico o de indisciplina, la realidad es que Gabriel Milito se las ha tenido que ingeniar para disputar sus partidos sin la participación de Daniel Aguirre y Bryan González, mismos que han sufrido lesiones de consideración y que se han perdido gran parte del torneo Apertura 2026.

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Y es que, de acuerdo con el mismo entrenador argentino, Daniel Aguirre se encuentra en un proceso de recuperación en el que podría reaparecer de cara a los siguientes juegos, lo cual haría que el mexicano vuelva a la actividad a través de la zona defensiva para el Rebaño Sagrado.

El otro involucrado es el Cotorro González, quien tuvo una lesión importante en uno de los juegos de Chivas en la Leagues Cup 2026 y que, en consecuencia, no estará disponible para los siguientes partidos, pues su lesión es más relevante en relación a las de otros jugadores.

¿Cotorro González estará listo para el Clásico entre Chivas y América?

El Clásico Nacional de la Liga BBVA MX entre Chivas y América se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, en la cancha del Estadio Banorte, en punto de las 21:00 horas. Tristemente, se espera que Bryan González no alcance a recuperarse al cien por ciento de su lesión.

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