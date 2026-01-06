Los 2 jugadores de Club América que “festejan” la salida de Igor Lichnovsky y es por este motivo

El Club América –que vendió a un jugador en 73 millones y hoy tiene tantas expulsiones como goles en Europa– se prepara para jugar el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Entre las distintas decisiones que se han tomado, se le dará salida a Igor Lichnovsky, según distintos reportes. Y hay dos jugadores que “festejan” la salida del defensa chileno.

Aunque se decía que Lichnovsky se negaba a dejar América , lo concreto es que las Águilas de Coapa aceleraron y le darían salida rescindiendo su contrato y pagándole el dinero que sea necesario para liberar un cupo de No Formados en México (NFM) y así tener a disposición a Rodrigo Dourado. Mientras tanto, Ramón Juárez y Néstor Araujo “festejan”.

El defensa central está en el radar del Cruz Azul y Porto, uno de los grandes de Europa|@ramonjuarez91

Se abre una puerta para dos jugadores importantes

Con la salida del chileno Lichnovsky confirmada, en América tendrán más protagonismo Ramón Juárez y Néstor Araujo. El de 24 años parece tener la delantera en la pelea por el puesto, pero está claro que ambos sumarán más minutos en el Clausura 2026 que los que habían tenido en 2025.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Igor Lichnovsky en Club América

De acuerdo a los datos que muestra BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Igor Lichnovsky en Club América son los siguientes:

Partidos jugados: 56

Encuentros comenzados de titular: 51

Goles convertidos: 3

Asistencias que aportó: 2

Tarjetas recibidas: 19 amarillas y 2 rojas

Títulos ganados: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024; Campeón de Campeones 2024 y Supercopa de la Liga MX 2024).

Néstor Araújo se iría libre del América en este mercado.|Mexsport

Los números de Ramón Juárez vs. los números de Néstor Araujo en América

Muchos fanáticos comparan a los dos defensores que pelearán por un lugar en la zaga central, precisamente en el lugar que dejó el chileno de 31 años. En ese contexto, aquí abajo están los datos más importantes de cada uno: