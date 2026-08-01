Estas son las 2 mejores carreras en la historia de Checo Pérez en la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido una de las más complicadas para el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, quien después de prácticamente la mitad de la campaña no ha podido sumar puntos para Cadillac, escudería norteamericana que hizo su debut oficial en este calendario.

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A pesar de ello, nadie duda que Checo Pérez es uno de los mejores pilotos que la Fórmula 1 ha tenido en los últimos 15 años. Por tal motivo, la Inteligencia Artificial se encargó de brindar detalles respecto a las dos mejores carreras que el mexicano ha tenido en su etapa en este deporte.

¿Cuáles son las dos mejores carreras de Checo Pérez en la Fórmula 1?

La primera gran carrera de Checo Pérez se dio en el Gran Premio de Sakhir 2020, cuando formaba parte de Racing Point. Aquí, Sergio tuvo que superar un choque con Charles Leclerc en la primera vuelta que lo mandó a la posición 18, aunque, contra todos los pronósticos, superó a varios de sus rivales para quedarse con el primer lugar.

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Él mismo, sin embargo, considera que su mejor carrera llegó dos años después, en el GP de Singapur cuando formaba parte de Red Bull. Aquí, el mexicano corrió el circuito callejero de Marina Bay, el cual destaca entre los demás por un calor sobrenatural que, a su vez, causa humedad extrema.

Consciente de estas dificultades, Checo Pérez tuvo a bien rebasar a Charles Leclerc para, posteriormente, liderar el GP durante 59 vueltas hasta coronarse con el título, lo cual considera su hazaña más grande luego de soportar la presión del monegasco que, durante mucho tiempo, estuvo a menos de un segundo de distancia de él.

¿Qué pasará con Checo Pérez para la siguiente temporada?

En las últimas semanas ha circulado el rumor respecto a que distintas escuderías, como Alpine, Haas, Aston Martin y Williams, estarían considerando fichar a Checo Pérez para la siguiente temporada; sin embargo, vale decir que el mexicano firmó con Cadillac hasta diciembre del 2027.