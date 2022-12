Así fue el 2022 para las Águilas del América, un año lleno de cambios

Las Águilas del América tuvieron un año complicado, comenzó con la salida de Santiago Solari el 2 de marzo del 2022. Esto debido al mal funcionamiento del plantel. En la jornada 8 a pesar del empate con Querétaro los de Coapa estaban en el penúltimo lugar de la clasificación con solo seis puntos de 24 posibles.



Dejaron en su lugar a Fernando Ortiz que no era su primera opción, y el equipo comenzo a sumar victorias, tanto que los de Coapa se calificaron a la liguilla en la posición 4,solo sumaron 1 derrota en 9 partidos. Después en cuartos eliminaron al Puebla y en semifinales el Pachuca los dejó fuera, esto les valió que le dieran la confianza a Fernando Ortiz de seguir al frente.

Para el torneo Apertura 2022, trajeron a Jonathan “Cabecita” Rodríguez como su gran apuesta, fueron super líderes del torneo, solo perdieron 3 encuentros en la temporada regular, en los cuartos de final hicieron historia venciendo a Puebla 11 a 2 en el global pero de nada les sirvió en la liguilla porque el Toluca los dejó fuera en semifinales 3 a 2 en el global.

No todo fue amargo, Henry Martín se afianzó después de que no le habían dado tanto juego y logró 10 anotaciones fue sub campeón de goleo.

El ‘Tano’ Ortíz, de los puntos más altos en este 2022 del América

Fernando Ortiz a pesar de su poca experiencia en primera división, recibió la confianza de la directiva del Club América, comandada por Santiago Baños y también la incorporación este año de Héctor González Iñárritu como presidente operativo.

Ahora se complicó todo por la salida de un referente como lo es Guillermo Ochoa en la portería, que los de Coapa no tenían contemplada. Pero las águilas del América saben que este torneo no tienen pretexto y necesitan trabajar para conseguir el título ya que desde 2018 no lo consiguen.

¿Será que este Calusura 2023 Fernando Ortíz logre su primer título en primera división?.