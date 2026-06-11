250 mujeres mexicanas tejieron esta obra para el Mundial 2026: todos pueden verla aquí

Solo en México pueden encontrarse historias como esta. A horas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una impresionante obra artesanal elaborada por cientos de manos mexicanas ya se ha convertido en una de las grandes atracciones para los aficionados que visiten Guadalajara.

Mientras muchos se preguntan sobre los artistas presentes en la inauguración, hay una historia de color hermosa. Pues este proyecto de tejido reunió a más de 250 mujeres de Etzatlán, Jalisco. Ellas trabajaron durante varios meses para crear un gigantesco cielo tejido que da la bienvenida a las selecciones y aficionados que llegarán a la ciudad durante el torneo.

Así luce la monumental obra tejida para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La obra tiene como protagonista una enorme serpiente azteca que recorre todo el andador. A lo largo del trayecto, la figura cambia de colores para representar a las siete selecciones que jugarán partidos en el Estadio Guadalajara durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (Corea del Sur, Chequia, México, Colombia, RD Congo, Uruguay y España).

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¿Dónde se ubica esta increíble obra para el Mundial?

La instalación se encuentra sobre el andador 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de Zapopan. El recorrido conecta los Arcos de Zapopan con la Plaza de las Américas y la Basílica de Zapopan, convirtiéndose en una parada obligada para turistas y aficionados. La idea surgió con un objetivo claro: recibir a los visitantes con una muestra de la cultura mexicana.

#ULTIMAHORA Solo en México podemos ver estas maravillas.



Zapopan Jalisco... manos magicas más de 250 mujeres de Etzatlán tejieron una obra monumental que merece el reconocimeitno y que compartamos si somos mexicanos orgullosos de nuestra cultura y de nuestro arte.… pic.twitter.com/aro0ux9eUS — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) June 10, 2026

La increíble historia del tejido de los siete países en Guadalajara

Según explicó Lorena Ron, socia fundadora de Cielo Tejido, la serpiente fue elegida por su importancia histórica dentro de México. Cada tramo cambia de “piel” para adoptar los colores y elementos representativos de los países que jugarán en Jalisco, mientras los árboles que sostienen la estructura muestran detalles culturales de cada selección.

Los impresionantes números detrás de la obra

El proyecto comenzó a planearse desde finales de 2025

Más de 250 artesanas trabajaron

Se elaboraron alrededor de 5,600 hexágonos tejidos a mano

Se utilizaron más de un millón 400 mil metros de hilo

Además, se produjeron cerca de 1,870 metros cuadrados de piezas artesanales posteriormente cosidas a mano para adornar el corazón de Zapopan. El resultado es esta expresión cultural espectacular para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Y está en Jalisco, México.